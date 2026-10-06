La Policía Foral recuerda a los peregrinos la obligación de ir por Valcarlos a partir del 1 de noviembre

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral de Navarra ha apelado a la responsabilidad y prudencia de los peregrinos que planifiquen iniciar el Camino de Santiago Francés en los próximos meses. Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los caminantes, se establece de forma obligatoria el desvío por la variante de Valcarlos (Oeste) para afrontar la primera etapa desde Saint Jean Pied de Port hacia Roncesvalles.

Esta restricción de paso por la variante Este (que transcurre por Huntto, Orisson y el Puerto de Lepoeder) estará vigente desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

La Policía Foral ha explicado que la variante Este exige superar un severo desnivel de más de 1.200 metros, coronando en el puerto de Lepoeder a 1.432 metros de altitud. Los servicios de emergencia y las patrullas de la Policía Foral constatan anualmente que un alto porcentaje de las personas que se aventuran por esta ruta no cuentan con la preparación física adecuada ni con el equipamiento material necesario para la alta montaña.

El esfuerzo exigido se multiplica exponencialmente con la presencia de nieve o meteorología adversa. Además, una vez que se accede al tramo navarro (a 1.288 metros de altitud), el camino carece de escapatorias o vías de evacuación seguras durante un tramo crítico de 5 kilómetros hasta llegar al collado de Lepoeder.

La Policía Foral ha explicado que, a pesar de las advertencias, el personal de rescate -tanto profesional como voluntario- sigue interviniendo de forma reiterada en la zona debido a desfallecimientos, desorientación o desinformación.

La situación se vuelve especialmente crítica en invierno. La compleja orografía, la climatología extrema y las severas dificultades para la localización y evacuación no solo ponen en peligro la vida de los propios peregrinos, sino también la de los equipos de salvamento que deben acudir en su auxilio, según ha destacado la Policía Foral.

Por todo ello, con la experiencia de los últimos años, el tránsito por la variante Oeste (Valcarlos) se dispone como estrictamente obligatorio en las fechas señaladas. La Policía Foral ha apuntado que el incumplimiento de estas restricciones de seguridad puede ser objeto de sanción y, de manera primordial, supone un riesgo innecesario para la vida.

Por ello, se ruega a todos los peregrinos que se informen previamente de las condiciones meteorológicas, en las páginas oficiales del Gobierno de Navarra, y que respeten la señalización oficial y atiendan en todo momento las indicaciones de los agentes.