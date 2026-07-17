La Policía Foral recupera en Navarra objetos religiosos robados en una ermita de La Rioja

La Policía Foral recupera en Navarra valiosos objetos religiosos robados en una ermita de La Rioja. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la Comisaría de Tafalla han recuperado recientemente diversos objetos religiosos de gran valor que habían sido robados el pasado mes de octubre en una ermita de la localidad riojana de Murillo de Río Leza.

La intervención fue realizada conjuntamente por miembros de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana y del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Tafalla. El hallazgo se produjo durante el registro de una casa ocupada en una pequeña localidad del valle de la Valdorba, según ha informado la Policía Foral. En el inmueble se intervino un sinfín de objetos cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada por los moradores de la vivienda.

Según ha confirmado la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, entre las piezas eclesiásticas de mayor valor histórico y artístico localizadas se encuentran el cuadro de la Virgen del Cortijo, el báculo de la Virgen, un misal antiguo, y diferentes mantelerías y ropas eclesiásticas pertenecientes a la ermita.

Además del patrimonio religioso, los agentes se incautaron en el mismo domicilio de otros efectos de valor, entre los que destacan una tuba y un reloj de pared. Todo el material recuperado ha sido puesto a disposición judicial para tramitar su correspondiente devolución.