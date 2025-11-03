La Policía Foral sigue a un hombre con un revólver falso y termina deteniendo a otro por tráfico de droga

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido este fin de semana en Burlada a un hombre por presunto tráfico de drogas en una intervención que tuvo su origen en la localización de otro varón que portaba una réplica de un revólver en una cafetería.

En concreto, un policía foral fuera de servicio observó en la cafetería a un hombre que portaba una pistola a su espalda. Este agente solicitó apoyo para su identificación y se le intervino una réplica de revólver, siendo denunciado por infracción al reglamento de armas y a la ley de seguridad ciudadana por tenencia de drogas, según ha informado la Policía Foral.

A continuación, se le realizó un seguimiento discreto y fue sorprendido comprando droga a otro varón, que fue detenido por tráfico de drogas al venderle varias bolsitas de speed. El comprador fue nuevamente denunciado por tenencia de las dosis adquiridas al detenido.