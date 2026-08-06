Policía Foral valora la "responsabilidad" de los conductores en fiestas de Estella al no detectar etilometrías positivas

Imagen de parte del dispositivo en Estella y la cámara OCR - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral ha destacado la "responsabilidad" de los conductores en fiestas de Estella al no detectar etilometrías positivas durante los controles establecidos en las vías de entrada y salida de la ciudad.

Desde el cuerpo policial han valorado "la responsabilidad y el correcto comportamiento de los conductores en la carretera" en esta ocasión.

Con motivo de las fiestas de Estella, los agentes han intensificado su presencia en las vías, en un dispositivo que ha contado con el refuerzo de las patrullas de Seguridad Vial de la Comisaría de Pamplona.

El objetivo principal ha sido "garantizar unos desplazamientos seguros mediante controles de velocidad, alcohol y drogas", y en este sentido han destacado el "éxito rotundo" obtenido en las pruebas de alcoholemia.

El resultado más destacado del dispositivo ha sido el "pleno absoluto de etilometrías negativas", lo cual refleja "la alta responsabilidad de los conductores". De las 160 etilometrías realizadas, todas resultaron con una tasa de 0,0 mg/l (100% negativas).

Por otro lado, en el control de velocidad y alcohol realizado en la mañana de ayer miércoles en la Autovía del Camino (A-12), a la salida de Estella se realizaron 4 test indiciarios de drogas, de los cuales 3 resultaron positivos en sustancias estupefacientes, siendo tramitadas las correspondientes denuncias.

El dispositivo policial se reforzó con el uso de una cámara equipada con el sistema de lectura automatizada de matrículas (OCR), logrando resultados en tiempo real en materia de detección automática de vehículos en circulación sin la Inspección Técnica obligatoria o carentes de seguro, o la identificación instantánea de coches robados o con órdenes vigentes de captura mediante el cruce de datos inmediato.