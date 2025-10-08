Policía Municipal de Pamplona advierte sobre una modalidad de estafa telefónica dirigida a centros de trabajo

Archivo - Un agente de Policía Municipal de Pamplona - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detectado en la ciudad una estafa telefónica que afecta a centros de trabajo y que ha sido denunciada recientemente por una trabajadora de un establecimiento sanitario.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre. Una empleada de un negocio de Pamplona recibió una llamada en la que una persona se identificó como gestor vinculado a la Inspección de Trabajo. Ésta le informó de la existencia de una supuesta irregularidad administrativa, que debía resolverse con carácter urgente para evitar una sanción económica a la empresa.

El farsante aportó diversos datos técnicos y administrativos con apariencia de veracidad y aseguró que el titular del negocio estaba al corriente de la situación. A lo largo de la conversación, se solicitó a la trabajadora la realización de distintos pagos mediante transferencias bancarias, el uso de aplicaciones de envío de dinero y la adquisición de tarjetas prepago. En total, la víctima llegó a realizar pagos por valor de aproximadamente 7.500 euros, parte de los cuales fueron revertidos gracias a su rápida actuación y a la posterior intervención del Grupo de Investigación de Policía Municipal.

Durante el desarrollo de los hechos, los estafadores instaron a la víctima a mantener la comunicación constante, a actuar con discreción y a no informar a sus compañeros de trabajo, generando un contexto de presión y urgencia que facilitó la comisión del delito.

La Policía Municipal de Pamplona recuerda a la ciudadanía que ningún organismo oficial realiza requerimientos económicos a través de llamadas telefónicas ni solicita pagos mediante sistemas no oficiales como tarjetas regalo, transferencias a terceros o aplicaciones de envío de dinero ajenas a procedimientos administrativos.

Se recomienda extremar la precaución ante llamadas o mensajes sospechosos que incluyan amenazas, urgencia o instrucciones que generen presión emocional. En caso de duda, se aconseja interrumpir la comunicación y verificar la información por canales oficiales o contactar directamente con los cuerpos policiales.

Policía Municipal de Pamplona continúa con la investigación de los hechos para tratar de identificar a quienes perpetraron la estafa.