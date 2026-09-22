Policía Municipal de Pamplona contará este año con una furgoneta nueva 100% eléctrica o híbrida para Atestados

Vehículos de la Policía Municipal. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación para el suministro de una furgoneta nueva 100% eléctrica o híbrida enchufable con etiqueta 0, de color blanco, sin transformación policial específica, destinada al Grupo de Atestados de Policía Municipal de Pamplona. El contrato busca cubrir las necesidades de desplazamiento y ejecución de tareas propias del cuerpo policial, como atestados, inspecciones y apoyo operativo.

El presupuesto del contrato es de 55.500 euros, IVA incluido, y el vehículo se entregará en las dependencias de Policía Municipal de Pamplona antes del 31 de diciembre de 2026. El vehículo deberá entregarse completamente matriculado, homologado para circular en España y listo para su puesta en servicio. El plazo de garantía es de tres años, a partir de la fecha de suministro de la furgoneta. Las ofertas se presentarán en el Portal de Contratación de Navarra, una vez se publique el anuncio.

Los criterios de adjudicación contemplan la oferta económica, que puede sumar hasta 70 puntos, y la ampliación del periodo de garantía, hasta 10 puntos, según se amplíe a 12 meses adicionales respecto a los 36 iniciales o hasta 24 meses más. También se valoran los criterios sociales, hasta 10 puntos, si la empresa licitadora acredita tener programas de conciliación familiar para las personas trabajadoras de su empresa; y los criterios medioambientales, hasta 10 puntos, en función del distintivo de los neumáticos de los vehículos.

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

El vehículo que se oferte deberá ser tipo furgón h2 acristalado eléctrico o híbrido enchufable de tamaño grande. El motor será 100% eléctrico o híbrido enchufable con etiqueta 0, de potencia mínima de 150 CV (110kW) y caja de cambios automática. Si el vehículo es 100% eléctrico, la capacidad útil mínima de la batería será de 68 kWh, con una autonomía homologada WLTP mínima de 300 kilómetros. Si es híbrido enchufable, la autonomía eléctrica mínima será de 60 kilómetros. La garantía mínima de la batería se establece en 8 años o 160.000 kms.

En cuanto a la carrocería, el vehículo debe contar con tres plazas delanteras homologadas, puertas traseras de doble hoja con apertura mínima de 180 grados y puerta lateral deslizante derecha. El vehículo debe poder ser conducido con el permiso de conducir de categoría o clase B, para coches y vehículos ligeros. Deberá disponer de ABS, ESP o control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, sistema de aviso de presión de neumáticos, airbag conductor y acompañante, frenado automático de emergencia, sensor de lluvia y encendido automático de luces, cámara de visión trasera y sensores de aparcamiento traseros.

Otras características indicadas para la cabina son el aire acondicionado o climatizador, elevalunas eléctricos, retrovisores eléctricos calefactados, regulación de altura del asiento del conductor y dirección asistida eléctrica. También dispondrá de sistema Bluetooth manos libres y mínimo dos puertos USB.

Como equipamiento específico para realizar atestados, deberá disponer de suelo de carga revestido en material antideslizante, iluminación LED en zona de carga, toma de corriente de 12 V en cabina, al menos una toma USB adicional para equipos informáticos y espacio suficiente para transporte de material de señalización, medición, balizamiento y documentación. La furgoneta se suministrará con neumáticos de tipo cuatro estaciones para las cuatro ruedas, y llevará rueda de repuesto igual al resto de las del vehículo.