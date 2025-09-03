La Policía Municipal de Pamplona detuvo en agosto a 80 personas, 28 por robos y 13 por malos tratos

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Durante el pasado mes de agosto, la Policía Municipal de Pamplona ha detenido o investigado a 105 personas. De ellas, 80 personas fueron puestas a disposición judicial en calidad de detenidas y otras 25 pasaron como investigadas no detenidas por la comisión de diversos ilícitos penales

Entre los hechos que motivaron las 80 detenciones destacan 28 por robo con fuerza en las cosas (19) y robo con violencia (9); 13 por malos tratos en el ámbito familiar; 9 por reclamación judicial nacional; 7 por atentado/resistencia/desobediencia; 5 por un delito de lesiones; 3 por un delito contra la salud pública; uno por un delito de hurto; y uno por una agresión sexual, según detallan desde este cuerpo policial.

Entre las 25 personas investigadas no detenidas, una de ellas está siendo investigada por un delito de tentativa de homicidio. Otros 17 por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas; 9 por conducir con pérdida de vigencia, sentencia judicial o carecer de permiso; y otra por conducción temeraria. Tres de las personas investigadas lo han sido por más de un delito (alcohol + carecer de permiso o alcohol + negativa a realizar las pruebas).