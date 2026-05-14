Policía Municipal de Pamplona inmoviliza 124 patinetes y VMP en las dos últimas semanas por carecer de seguro

Imagen de una persona circulando en patinete - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha intensificado en las dos últimas semanas los controles de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) para que cumplan la normativa exigida desde principio de año en lo relativo al seguro obligatorio de responsabilidad civil o al certificado de circulación.

Entre el 27 de abril y el 10 de mayo, se han controlado más de 800 VMP, con un balance de 124 vehículos inmovilizados por carecer del seguro obligatorio dentro de una campaña conjunta con el resto de policías locales de la Comarca de Pamplona.

Asimismo, en estos días de campaña, se han interpuesto 255 denuncias por infracciones relacionadas con el seguro y con la no inscripción de los VMP en el correspondiente registro para poder circular cumpliendo la legalidad y, además, se han retirado 2 vehículos por reunir características "incompatibles con su homologación".

Desde el 2 de enero es obligatorio registrar el VMP o VPL en la web de la DGT, hay que tener la etiqueta identificativa visible (matrícula) y hay que contar con un seguro de responsabilidad civil con coberturas mínimas de 6.450.000 euros en daños personales y 1.300.000 euros en daños materiales.

Policía Municipal de Pamplona y cuerpos policiales locales de la Comarca de Pamplona acordaron a finales del mes de marzo coordinar una campaña de seguridad vial sobre el seguro obligatorio de los Vehículos de Movilidad Personal y los Vehículos Personales Ligeros.

Esta campaña conjunta se ha llevado a cabo también en los municipios de Barañáin, Burlada, Villava, Huarte, Zizur Mayor, Ansoáin, Noáin, Berriozar, Valle de Egüés y Valle de Aranguren, con un total de 437 vehículos controlados, 173 sanciones administrativas y 98 VMP inmovilizados.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y CONTROLES DESDE PRINCIPIOS DE AÑO

Desde principios de este año, el Ayuntamiento de Pamplona y la Policía Municipal de Pamplona están llevando a cabo una campaña informativa para dar a conocer la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en los VMP.

Entre otras medidas, se han pintado en los carriles bici diferentes mensajes para insistir en el cumplimiento de la normativa en lo que al seguro se refiere. Toda la información sobre los nuevos requisitos que se exigen para la circulación en VMP y VPL se puede consultar en la web municipal.

Esta campaña informativa se ha complementado con acciones sobre el terreno para informar a las personas usuarias de este tipo de vehículos de las nuevas condiciones de circulación y también para controlar el cumplimiento de la nueva normativa. En los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron también campañas de control de VMP y VML.

En esos tres primeros meses del año, antes de la campaña conjunta con las policías locales de la Comarca de Pamplona, la Policía Municipal de Pamplona había inmovilizado 109 vehículos y había interpuesto 70 denuncias, 44 de ellas por circular por la acera, 16 por circular sin prestar la atención debida (uso de teléfono móvil o auriculares), 8 por ocupación excesiva del vehículo y 10 por otras causas.