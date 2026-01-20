Policía Municipal de Pamplona ha remitido a los juzgados 12 denuncias por motivos de odio en 2025, el doble que en 2024

Archivo - Imagen de un agente de Policía Municipal de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Pamplona frente al odio', que anualmente realiza Policia Municipal de Pamplona, recoge a lo largo de 2025 un total de doce denuncias presentadas a los juzgados y la actuación de agentes municipales en tres incidentes por xenofobia, racismo, homofobia y aporofobia, entre otros motivos.

Las cifras duplican los datos de un año antes, cuando hubo seis denuncias por presuntos delitos de odio y se detectó un incidente de odio ocurrido en la ciudad.

El informe ha sido presentado en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona. Entre las denuncias enviadas a los juzgados, destacan tres en las que el atestado estaba relacionado con el color de la piel de la víctima.

Asimismo, otras dos se debieron a discriminaciones por razón de sexo y dos más por comportamientos contra la identidad de género de la víctima. A ellas se suman otras denuncias por expresiones discriminatorios por la raza, la condición sexual de la víctima o por su procedencia.

Este 2025 también se ha abierto un atestado con denuncia por aporofobia, en el que se ha hostigado e insultado a una persona sin hogar. Además, se denunció la existencia de una cuenta en una red social desde se lanzaban mensajes de odio.

Por su parte, en 2024, las 6 denuncias registradas tuvieron con ver con comportamientos homófobos.

En lo que se refiere a incidentes de odio, Policía Municipal ha actuado en tres ocasiones, todas ellas debidas a expresiones e insultos con motivo del origen de la víctima, en distintos contextos, como en un espacio deportivo o en una discoteca.

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de Policía Municipal, puso en marcha en 2021 el informe 'Pamplona frente al odio', en colaboración con más de una docena de asociaciones.

Esta iniciativa se inscribe dentro del proyecto CLARA, que busca "mejorar las capacidades de las autoridades locales, policías municipales y comunidades para prevenir, identificar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos, los discursos y delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades".

Junto al balance de delitos e incidentes, el informe 'Pamplona frente al odio' también recoge la participación de Policía Municipal, junto con otros cuerpos policiales, en foros, reuniones y acciones formativas encaminadas a prevenir actitudes racistas, xenófobas y homófobas. Así, ha participado en reuniones con el Servicio de Atención contra el Racismo y la Xenofobia (SARX).

FORMACIÓN PARA AGENTES

Además, Policía Municipal ha estado presente en diferentes actos y formaciones con distintos colectivos. En enero de 2025 participó en un taller impartido por personas de Tasubinsa, entidad sin ánimo de lucro, que "promueve apoyos y oportunidades de inclusión social a las personas con discapacidad, preferentemente intelectual o del desarrollo".

Bajo el título 'Cómo quiero que me traten', la formación "orientó a los agentes de policía sobre el comportamiento que deberían tener al atender a personas con discapacidad".

Por otro lado, en marzo acudieron a la charla 'Racismo, xenofobia y delitos de odio en entornos digitales', con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Entre abril y noviembre se impartieron formaciones en seguridad vial a alumnos del SEI (Servicio Especializado en Acompañamiento durante el Duelo Migratorio y la Reagrupación Familias).