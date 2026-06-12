Policía Municipal y Policía Foral detienen a seis personas en un dispositivo contra los robos con fuerza

Archivo - Un miembro de la Policía Foral, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde mediados del mes de abril, y de forma semanal, Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral realizan un dispositivo especial conjunto con el objetivo de prevenir, controlar y reducir los delitos contra el patrimonio.

Hasta la fecha se han realizado 7 servicios y durante ellos se han detenido a 6 personas como presuntos autores de robos de fuerza cometidos en Pamplona. Asimismo, se ha asistido a 3 víctimas y se ha localizado a un menor de edad, al que se ha puesto a disposición de sus responsables legales.

Por otro lado, se ha identificado a 65 personas, 40 de ellas de forma preventiva, por su posible relación con vehículos sospechosos, merodeos en las zonas de robos, por ser personas implicadas en otros delitos contra el patrimonio, o por su relación con distintos inmuebles susceptibles de ser ocupados, detallan desde la Policía Foral.

También se han controlado 13 vehículos sospechosos, se ha sancionado a una persona por estar en posesión de drogas, a otro ciudadano se le ha incautado una navaja que llevaba en el interior de su vehículo, y se investiga a un conductor que dio positivo en cocaína.

El servicio conjunto se realiza con unidades uniformadas y de paisano de ambos cuerpos, y con medios tecnológicos avanzados que facilitan las labores de investigación.

El servicio conjunto de Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral "está permitiendo detectar y frustrar varias tentativas de robo con fuerza, incrementar la presión policial sobre delincuentes habituales, identificar numerosos objetivos de interés policial, y localizar a los autores de una agresión grave con arma blanca, reforzando así la presencia policial preventiva en los barrios en los que se ha actuado hasta la fecha", destacan desde el cuerpo autonómico.