Policía Municipal recomienda extremar la precaución ante el riesgo de heladas en Pamplona

Trabajadores del servicio municipal limpian de nieve las calles de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona recomienda extremar la precaución ante el riesgo de heladas en la ciudad durante las próximas horas, ya que hasta el día 7 a mediodía se podrían formar placas de hielo por bajas temperaturas.

Según han indicado desde el cuerpo policial a través de su cuenta de X, a partir de las 17 horas se espera un frente frío que podría ocasionar placas de hielo en la ciudad. Aunque en estos momentos "no hay problemas en las calles de la ciudad", conviene extremar la precaución.

En este sentido, y ante los cambios climatológicos registrados en las últimas horas, desde el cuerpo policial han destacado la necesidad de extremar las precauciones en los desplazamientos, sobre todo, en las primeras y últimas horas del día, ya que en las zonas sombrías podrían llegar a registrase hasta 7 grados bajo cero.

El miércoles, 7 de enero, aunque muchos centros educativos permanezcan cerrados, es día laborable por lo que se recomienda a quienes tengan que desplazarse hasta su lugar de trabajo hacerlo con antelación.

En la medida de lo posible, se aconseja apostar por el transporte público evitando los desplazamientos en vehículo particular y, en el caso de tener que realizarlos, anticipar los trayectos, circular despacio y con marchas largas siguiendo las huellas de otros coches y aumentando la distancia de seguridad. Antes de coger el vehículo, se recomienda asegurarse de tener neumáticos de invierno, anticongelante y revisar el estado del coche.

Los conductores de bicicletas y patinetes eléctricos (VMP) deben extremar la precaución en zonas sombrías o húmedas donde puede aparecer hielo, y cumplir con las normas en cuanto a iluminación delantera y trasera, utilizar elementos reflectantes, reducir la velocidad y evitar maniobras repentinas, considerando otros medios de transporte si las condiciones empeoran y valorar no utilizar este tipo de vehículo ya que la lluvia, nieve o viento fuerte disminuyen la estabilidad.

En cuanto a los peatones, se recomienda extremar la precaución al cruzar las calles, ya que los frenos de los vehículos no responden de la misma manera si hay hielo. También se aconseja evitar caminar por zonas donde puedan quedar restos de nieve o donde pueda formarse hielo, usar calzado adecuado con buena sujeción y extremar la precaución en escaleras, accesos al transporte público y pasos sin cobertura.

Se pide también colaboración ciudadana para facilitar a los servicios de limpieza las labores, procurando que las aceras estén limpias y transitables, así como los portales o los accesos a los garajes.

En los hogares, en caso de heladas intensas, donde hay tuberías al aire libre, es aconsejable mantener un grifo ligeramente abierto para evitar la rotura de las cañerías.

Los equipos quitanieves se encuentran esparciendo sal para "minimizar las afecciones" que esta ola de frío pudiera causar.

La Policía Municipal "agradece la colaboración ciudadana para mantener la seguridad en la ciudad, evitando problemas que puedan colapsar los servicios de urgencia".