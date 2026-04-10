Policía Nacional entrega al Arzobispado de Pamplona y Tudela una talla del siglo XVII desaparecida en Alkotz

Momento de la entrega de la talla desaparecida. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha entregado al Arzobispado de Pamplona y Tudela una la talla del siglo XVII, de gran valor histórico y eclesiástico y que pertenecía a la parroquia de la localidad navarra de Alkotz.

La investigación, que se inició por una denuncia de la propia archidiócesis y que daba cuenta de la desaparición de una talla del Salvador perteneciente a la parroquia del pueblo de Alkotz, permitió localizar la talla en un establecimiento de antigüedades ubicado en la localidad de Arévalo (Ávila).

Una vez realizadas las gestiones necesarias para comprobar que efectivamente se trataba de la misma talla cuya desaparición se había denunciado, el grupo III de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que ha llevado a cabo la investigación, contactó con la Comisaría Provincial de Ávila para solicitar la colaboración correspondiente.

El propietario del establecimiento de antigüedades, ante el requerimiento de los agentes policiales y sin poder conocer los datos exactos de su procedencia, hizo entrega voluntaria de la talla. No obstante la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra seguirá con las gestiones necesarias para "el total esclareciendo de los hechos y así poder depurar las posibles consecuencias legales de su traslado hasta la población abulense".

La Policía Nacional de Navarra trasladó al vicario general de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela su "plena satisfacción" por haber podido devolver una obra de arte del patrimonio de la Iglesia navarra a su legítimo propietario. Por su parte, el responsable eclesiástico manifestó que, una vez se hayan hecho las actuaciones necesarias, el deseo de la Archidiócesis es reintegrar dicha talla a la localidad de la que procede.

DETALLES DE LA OPERACIÓN

Tal y como explican desde la Policía Nacional, el 17 de febrero de 2026 la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León fue informada de la interposicióno, el día anterior, de una denuncia en la Jefatura Superior de Policía de Navarra por la desaparición de una talla del Salvador perteneciente a una parroquia de Alkotz.

Las primeras gestiones practicadas permitieron constatar que una pieza con características coincidentes estaba siendo ofertada en la plataforma de compraventa por Internet 'todocolección.net', bajo la denominación 'Padre Eterno', siglo XVII, por un precio de 2.500 euros. Según figuraba en el anuncio, la venta era realizada por un establecimiento de antigüedades ubicado en la localidad de Arévalo (Ávila).

Ante la existencia de indicios suficientes, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Ávila, llevó a cabo diversas gestiones con el objetivo de asegurar la pieza y proceder a su intervención preventiva, requiriendo asimismo la documentación que acreditara su origen y procedencia.

Funcionarios policiales se desplazaron hasta la localidad de Arévalo, donde se entrevistaron con el propietario del establecimiento de antigüedades, quien hizo entrega voluntaria de la talla ofertada en la citada plataforma. En ese momento, se comprobó que la pieza presentaba características "plenamente coincidentes" con la talla denunciada como sustraída en Navarra. Por todo ello, se procedió a la incautación preventiva de la talla.