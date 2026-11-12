La Policía Nacional de Navarra guarda un minuto de silencio en memoria del agente fallecido en la explosión de Oviedo

Imagen del minuto de silencio - POLICÍA NACIONAL DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Navarra ha mantenido este jueves un minuto de silencio en memoria del subinspector de Guías Caninos fallecido este martes en la explosión de un artefacto en Oviedo.

Desde el cuerpo policial han enviado su "más sentido pésame" a la familia del fallecido. En la explosión, otro agente perteneciente a los TEDAX resultó herido de gravedad y sufrió la amputación de una pierna.

Los agentes habían acudido a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y que también provocó la muerte del perro Deny, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional.