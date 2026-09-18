El PPN acusa al Gobierno de Navarra de "diluir" a las víctimas de ETA en la nueva ley de víctimas del terrorismo

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, ha acusado al Gobierno foral de tratar de "diluir" a las víctimas de ETA en el proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Terrorismo. Ha defendido que la de ETA "no fue una violencia más, las víctimas no pueden desaparecer en un relato genérico" y ha reivindicado que las víctimas de la banda terrorista "deben ser partícipes" y estén "en el centro" de esta ley.

Según ha explicado en una rueda de prensa en la sede del partido en Navarra, el PPN ha presentado una serie de enmiendas con el objetivo de "mejorar el texto, reforzar la protección de las víctimas del terrorismo y garantizar que la ley tenga una aplicación real y efectiva".

García ha asegurado que "queremos que salga la ley, que sea una buena ley y que sea útil", a la vez que ha reivindicado que las víctimas de ETA "estén realmente en el centro de la ley". Así, ha explicado que las enmiendas presentadas por los 'populares' giran en torno al "reconocimiento institucional, de memoria, educación, reparación, ayudas sociales, vivienda, empleo público y protección de la dignidad de las víctimas".

Ha marcado como "línea roja" el "reconocimiento específico" de las víctimas de ETA. "No podemos aceptar que la realidad del terrorismo quede diluida en un concepto genérico de todas las violencias. ETA ejerció durante décadas un terrorismo organizado con una finalidad política concreta. Y las personas que fueron asesinadas, heridas, amenazadas, extorsionadas o desplazadas, como consecuencia del terrorismo de ETA, merecen un reconocimiento específico", ha defendido, para afirmar que "no se trata de negar otras realidades históricas sino de no borrar la especificidad de las víctimas del terrorismo" que "deben seguir siendo una referencia ética" de la democracia.

Una de las medidas propuestas por el PPN es que la futura ley incluya un "mecanismos de control para garantizar su cumplimiento" y un régimen sancionador "con pleno respeto a las garantías jurídicas". La intención es que, "cuando exista una resolución administrativa firme por conductas contrarias a la memoria y a la dignidad de las víctimas, y siempre que el ordenamiento jurídico lo permita", se articulen sanciones relacionadas con el acceso a subvenciones, ayudas, bonificaciones o a la hora de acceder a empleos públicos.

Igualmente, García ha pedido que "la memoria llegue a las aulas", de manera que el currículo educativo "incorpore conocimientos sobre el terrorismo, víctimas del terrorismo y valores democráticos". Pero también que las víctimas "tengan un papel activo" acudiendo a los centros educativos para "transmitir directamente cuáles fueron sus experiencias a nuestros jóvenes".

El PPN plantea además que la ley "no se limite a los homenajes" y establezca "medidas materiales de reparación". En este sentido, propone "mejorar las indemnizaciones y ayudas, evitar vacíos legales, agilizar el reconocimiento de las situaciones de dependencia y garantizar la complementariedad de las ayudas forales con las estatales".

García ha defendido que las víctimas y sus asociaciones "deben participar activamente" en los actos institucionales y en las políticas públicas de memoria. También ha reclamado que la ley reconozca a quienes tuvieron que abandonar Navarra como consecuencia de las amenazas terroristas.

García ha asegurado que "el Partido Socialista hace tiempo que decidió comprar el discurso de Bildu". "Lo llevamos viendo en numerosas ocasiones a lo largo de la legislatura y lo hemos vuelto a ver en esta ley que, desde luego, sigue sin tratar a las víctimas de ETA con la dignidad que merecen", ha dicho.

El presidente del PPN ha asegurado que su formación está dispuesta a negociar, aunque ha advertido de que su apoyo dependerá de que el texto definitivo "garantice el reconocimiento específico de las víctimas del terrorismo, un régimen sancionador efectivo, su participación directa en la educación, medidas reales de reparación y la protección de los espacios públicos dedicados a su memoria".

"Esta ley debe servir para reconocer, proteger y reparar a las víctimas, no para diluirlas ni para construir un relato cómodo para quienes todavía no han condenado con claridad el terrorismo de ETA. Las víctimas tienen que estar en el centro y sobre eso no vamos a dar ni un paso atrás", ha concluido.