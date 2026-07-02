El PPN acusa al Gobierno de Navarra de "ocultar información" sobre reuniones con empresas chinas "vinculadas a Zapatero"

El presidente y el secretario general del PPN, Javier García y Sergio Sayas, comparecen en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado y secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha acusado al Gobierno de Navarra de "ocultar" información sobre las reuniones "promovidas" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con empresas chinas "vinculadas a Zapatero".

En una rueda de prensa para hace balance del curso político, en la que ha estado acompañado por el presidente del PPN, Javier García, Sayas ha destacado la "situación comprometida" de la presidenta María Chivite tras conocerse informaciones sobre encuentros con empresas chinas "que, según la policía, están relacionadas con pagos a Rodríguez Zapatero".

"Si Zapatero y Cerdán hicieron negocios en Navarra lo vamos a saber, porque en el PP no vamos a parar", ha manifestado, para criticar la "escasa" información aportada por el Ejecutivo foral; lo que, en su opinión, evidencia que "la sombra de Cerdán en el Gobierno es mucho más larga de lo que Chivite nos ha querido hacer ver".

Ha criticado que la respuesta del Gobierno de Navarra ante la petición de información del grupo parlamentario del PPN sobre esta cuestión incluye respuestas "incoherentes", "contradictorias" y en otras ocasiones "no responde". Por este motivo, el PPN hizo un requerimiento a la Mesa del Parlamento, aceptada el pasado 29 de junio, requiriendo al Ejecutivo foral a "entregar esa información" en un plazo de tres días. Plazo, han indicado desde el partido, que concluiría esta medianoche.

Según ha indicado Sayas, en la documentación trasladada por el Gobierno se informa de que "entre las seis reuniones" con empresas chinas "vinculadas a Zapatero", hay una en mayo "que se celebró a instancias de Cerdán". Una versión, ha remarcado, "contradictoria" con la aportada por la empresa en un medio de comunicación, en la que afirmaba que la reunión "la ha solicitado el Gobierno de Navarra". "¿Por qué es necesario que se den versiones contradictorias cuando no hay nada que ocultar? Porque se quiere ocultar la verdad", ha aseverado. Además, ha destacado que esta reunión se produce en mayo de 2025 "cuando ya había información que hacía sospechar de Santos Cerdán".

Según ha explicado Sayas, la petición del PPN incluía información sobre las reuniones mantenidas por Chivite o miembros de su gobierno que estas empresas, "especificando lugar, fecha, participantes, objeto de las reuniones, acuerdo alcanzados y sus actas".

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo foral se refiere "simplemente a las reuniones que mantiene María Chivite", sin mencionar al resto de representantes del Gobierno. También se pedía una copia de los correos electrónicos y mensajes donde se piden estos encuentros y la respuesta es que "no constan correos electrónicos". En cuanto a la documentación sobre estos encuentros, se contesta que "la presidenta no ha firmado nada". Y ante la pregunta de si ha participado Zapatero o representantes de su entorno la respuesta es que "no consta".

"Decir no consta es una manera de no comprometerse si al final descubrimos que ha habido esta intermediación", ha afirmado Sayas, que ha subrayado que "vamos a ir hasta el final, el PP va a ser implacable con los chanchullos que se hayan hecho en Navarra en los que haya participado Cerdán, Zapatero y que vincule a Chivite".

Por su parte, Javier García ha reprochado que en el PSOE "han preferido construir un relato para convencer a los ciudadanos de que todo ha sido una conspiración". "Todos se someterán al juicio de los ciudadanos", el de unas elecciones que "deberían convocarse de manera inmediata", ha reclamado.

García ha criticado que el PSOE está "instalado en la misma estrategia" de que "no sabían nada, no conocen a nadie y no saben de lo que hablan", mientras "la justicia y la UCO siguen haciendo su trabajo". "El PSOE sigue diciendo que no ha pasado nada pero la realidad les atropella cada día y cada vez es más difícil sostener que todo son casualidades", ha afirmado.

En este sentido, ha preguntado a Chivite si "cree de verdad que los navarros creen que ella no sabía nada" y le ha dicho que "nunca es tarde para reconocer errores y dar un paso atrás", y ha considerado que "no debería ser la presidenta del conjunto de los ciudadanos porque está manchando la imagen de Navarra y utiliza las instituciones a su antojo".

Por otro lado, ha calificado la comisión de investigación del Parlamento de Navarra como un "paripé". "Tienen mayoría para aprobar las conclusiones pero no para convencer a la sociedad de que no ha pasado absolutamente nada", ha manifestado. En cuanto a la comparecencia de Ramón Alzórriz en el Senado, Javier García ha asegurado que dio "versiones diferentes" sobre su dimisión, lo que "da que pensar que no ha dicho toda la verdad".

El presidente del PPN ha criticado que "mientras dedican sus esfuerzos a defenderse, los problemas de los navarros persisten" con una sanidad "que cada día está en una situación más complicada", una educación concertada que está recibiendo "ataques directos", el "fracaso continuo" en vivienda y con una comunidad que "cada día es menos segura".

Preguntado por los periodistas si en el PPN ya han decidido quién será el candidato en las próximas elecciones, García ha contestado que es una "cuestión que se tomará más adelante".