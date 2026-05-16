El PPN exige a Chivite que convoque elecciones ante el "terremoto político" en el seno de su gobierno

Archivo - El presidente del PPN, Javier García. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha exigido a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, que convoque elecciones "dada la situación de terremoto político" en el seno de su gobierno por la "ruptura" del acuerdo programático, después de que Geroa Bai facilitase con su abstención la aprobación de la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en la red concertada.

En una comparecencia en Tudela, García ha afirmado que ha sido una semana "complicada" para el Gobierno de Navarra, por un lado por la comparecencia de Chivite en la comisión de investigación del Parlamento foral, pero también por el "duro golpe al gobierno de coalición".

En cuanto a la comparecencia, ha criticado que, frente al "talante" de las expresidentas Barcina y Barkos, que "respondieron a las preguntas", Chivite optó por "confrontar, no contestar, no dar luz y, en muchas ocasiones, con una falta de educación absoluta". Una actitud, ha reprochado, que "deja en muy mal lugar" a la institución que representa.

"Vimos una presidenta defensiva, incómoda, preocupada más en confrontar que en decir la verdad y en atacar a la oposición, sin dar ninguna explicación convincente", ha destacado García, que ha acusado a Chivite de intentar "minimizar lo que realmente está ocurriendo" en la Comunidad foral. "Los hechos hablan de adjudicaciones bajo sospecha, plagadas de irregularidades" y unas obras "cuestionadas", ha remarcado. "Y, evidentemente, conoceremos si están en un proceso judicial o no", ha añadido.

"Se habla de una presunta trama de corrupción que nace en Navarra y que se traslada a Madrid, con cabecillas muy socialistas, como Santos Cerdán, Koldo García, Ábalos" que ahora, "parece ser" que "ni los conoce, ni se acuerda, ni tiene conocimiento".

A su vez, ha criticado a los socios del Gobierno de Navarra, a los que "se les llena la boca de hablar de regeneración democrática y de tolerancia cero a la corrupción, pero toleran a un gobierno que está bajo la lupa de la corrupción".

Por otro lado, García se ha referido al "fracaso estrepitoso" del consejero de Educación, Carlos Gimeno, tras la aprobación de la proposición de ley de UPN, con la abstención de EH Bildu y Geroa Bai, que evita el cierre de aulas de la red concertada este curso. Y se ha preguntado "por qué no le han cesado ni ha dimitido" porque "no tiene capacidad de llegar a acuerdos".

El presidente del PPN ha afirmado que el Gobierno de Navarra es "un auténtico puzzle ideológico, sin un proyecto común y sin capacidad para llegar a ningún acuerdo". Un Ejecutivo "dividido en bloques irreconciliables" y que se centra en "subsistir" y "mantenerse en el poder", en vez de "trabajar para los navarros".

Javier García ha defendido que "hace falta consenso, hace falta diálogo, hace falta escuchar, ya no solo a la comunidad educativa sino al conjunto de los ciudadanos navarros. Gobernar exige rigor, diálogo, escuchar y capacidad de pensar por el interés general, que es lo que hace mucho dejaron de hacer".

Por todo ello, ha reclamado "un cambio de rumbo" y ha exigido a María Chivite que convoque elecciones dado "el terremoto político que hay dentro de su gobierno" y que "deje hablar al conjunto de los ciudadanos navarros". "Ya no solo por los casos de corrupción que afectan a la credibilidad del gobierno, sino por la ruptura de ese acuerdo que supuestamente sustenta un gobierno", ha indicado.

"La dimisión del gobierno en bloque y dar la palabra a los navarros es la única salida para empezar a trabajar por el interés general", ha insistido.