PPN ve "inadmisible" el acercamiento de presos de ETA

Actualizado 08/08/2018 16:48:23 CET

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PPN ha considerado "inadmisible" el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que "este acercamiento supone una humillación a las víctimas".

"Desde el primer momento que llegó a la Moncloa, por una moción de censura trampa, ya denunciamos que gobernar de la mano de nacionalistas vascos tendría graves consecuencias, y así se está viendo, con algo tan deleznable como el acercamiento de presos etarras, que es un beneficio que los terroristas no merecen", ha afirmado la presidenta del PPN, Ana Beltrán, en un comunicado.

En su opinión, "este acercamiento supone una humillación a las víctimas, algo que no vamos a consentir bajo ningún concepto, pues en el AND del PP está y estará siempre la protección a las víctimas de ETA, que tanto han sufrido".

Para Beltrán, "el Gobierno de Sánchez las está utilizando como un cambio de cromos con el PNV y Bildu, no se puede caer más bajo". "Además, no es cierto que se hayan producido circunstancias que hagan que los presos puedan acceder a este beneficio, pues si se produce bajo la premisa de petición de perdón, esta no ha tenido lugar, como ha denunciado el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz, víctima de los dos etarras acercados, y a quien ninguno de ellos ha pedido perdón, ni por teléfono ni por carta", ha agregado.

A juicio de la presidenta del PPN, "aunque la ministra Batet haya dicho que se trata de un hecho puntual, sabemos que no es cierto, pues el delegado del Gobierno en el País Vasco ya ha dicho que habrá más acercamientos, y el mismo Pedro Sánchez avanzó cambios en este sentido respecto a la política penitenciaria mantenida hasta el momento".

Igualmente, ha agregado Beltrán, "no hay que olvidar el cambio de criterio de los socialistas navarros a este respecto, pues antes de llegar el PSOE a la Moncloa el PSN votaba en contra del acercamiento, y desde que se produjo la moción de censura cambió el voto a favor". "Esto ya fue un aviso de lo que nos venía, así lo denunciamos en su momento, y por desgracia se ha cumplido", ha concluido.