Precintado el entorno de la Plaza Santa Catalina, en Legasa, por una fuga de gas

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos y técnicos se encuentran trabajando en la Plaza Santa Catalina de Legasa (Bertizarana), que se encuentra precintada debido a una fuga de gas. No hay personas afectadas.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso se ha recibido a las 11.58 horas y han sido movilizados bomberos de Oronoz, Policía Foral y técnicos de la empresa suministradora.

La zona se encuentra precintada y los vecinos están informados. Bomberos y técnicos de gas permanecen trabajando en el lugar, y la acometida de gas propano de la localidad permanece cerrada en prevención.