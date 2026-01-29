El precio del alquiler desciende un 8,6% en los municipios navarros declarados como Zona de Residencial Tensionado

Archivo - Imagen de archivo de un cartel que anuncia que se alquila una vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler ha descendido un 8,6% en los 21 municipios navarros que fueron declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado a mediados del año pasado.

No ha sido así con la oferta, "que se mantiene estable en 2025, habiéndose formalizado dicho año un total de 4.202 contratos frente a los 4.176 del ejercicio anterior".

Así lo ha señalado este jueves la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, quien ha dado a conocer la evolución de los precios del alquiler en la Comunidad foral desde que entró en vigor la limitación de precios al alquiler de 21 municipios como Zona de Mercado Residencial Tensionado el pasado 30 de julio, si bien la declaración por parte del Gobierno de Navarra se efectuó el 18 de mayo de 2025.

Según los datos del Registro de Contratos de Alquiler de Navarra, en los 21 municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado el precio del alquiler ha descendido, en el cuarto trimestre de 2025, un 8,6%, pasando de un alquiler medio de 849,3 euros en el segundo trimestre a los 775,9 euros en el cuarto trimestre.

Asimismo, Alfaro ha informado de que a lo largo de 2025 se formalizaron un total de 4.202 contratos de alquiler frente a los 4.176 de 2024, es decir, 29 contratos más, "lo que rompe con el mantra de que se desploma la oferta al que suelen recurrir los intereses privados del sector a los que no les gusta la regulación del mercado".

En este punto, ha añadido, el 88,5% de los contratos efectuados en 2025 ha tenido lugar en los municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado y tan solo el 11,5% de los alquileres se han efectuado sobre inmuebles de municipios no declarados como tal.

"Datos, todos estos, que corresponden al único registro público que hay en materia de alquiler en nuestra comunidad. No estamos hablando de ninguna encuesta de ningún portal inmobiliario, sino de datos oficiales de nuestro registro, en el que, por cierto, es obligatorio inscribir todos los contratos", ha indicado.

Alfaro también ha comentado que en 2025 ha habido un "ligero aumento" de los contratos de temporada respecto a 2024, pasando del 5% al 11% en el último ejercicio. Un dato que responde, tal y como ha afirmado, "a que hay una parte del sector privado que pretende eludir la ley a través de los contratos ficticios de temporada".

En este sentido, ha animado a todos los inquilinos que "sufran un contrato ficticio de temporada" a que acudan al futuro Servicio de Mediación y Asesoramiento del Gobierno de Navarra, "en vigor desde la próxima semana, y denuncien, para que entre todas podamos combatir el fraude y la avaricia".

Finalmente, a modo de conclusión, la vicepresidenta ha subrayado que "la regulación del mercado está funcionando, a pesar de que tenga enemigos muy poderosos en el sector inmobiliario privado, pero es precisamente por esto por lo que hay que poner encima de la mesa todas las herramientas a nuestro alcance para ir paliando poco a poco el problema de la vivienda y la medida urgente de control de precios del alquiler es una más".