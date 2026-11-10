El precio del turismo usado cae en octubre un 1,2% interanual en Navarra

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado ha disminuido en Navarra en octubre un 1,2% respecto al mismo mes de 2025. De media, se pagaron 12.511 euros, mientras que en el conjunto nacional el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.535 euros, un 2,6% más caro que en octubre del año pasado.

Según han indicado desde la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), en términos mensuales (sobre septiembre de 2026), el precio de los turismos decrece un 1,4% en Navarra, mientras que en media nacional asciende un 1%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en la Comunidad foral en 10.910 euros, un 0,2% de subida interanual, en contraste con los 11.120 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,6%. En términos mensuales, sobre septiembre, el precio sube el 0,1% en la comunidad y en media nacional desciende el 0,5%.

El segmento de los turismos de más de 8 años supone el 74,1% del total de las ventas en la comunidad, frente al 62,3% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

El precio del turismo de segunda mano continúa la senda de la moderación y en octubre aumenta un 2,6%, el menor incremento en lo que va de año y muy por debajo del 4,9% de inflación, según el INE.

De media, el turismo usado costó ese mes 13.535 euros y coloca la media de los diez primeros meses del año en 13.417 euros, un 3,2% superior al mismo periodo de 2025. En términos mensuales, sobre septiembre, el precio aumenta un 1%.

En cuanto a los turismos de más de ocho años, la demanda "continúa virando hacia unidades más modernas, impulsada por las motorizaciones más eficientes desde el punto de vista ambiental, pero también por la búsqueda de coches más seguros y con menores consumos".

Sin embargo, el 62,3% de las ventas de octubre superan los 8 años (en 2020 eran el 64,9% de las ventas). Aun así, los coches más viejos siguen registrando mayores subidas de precio; en concreto, el 5,6% en octubre sobre el mismo mes del pasado año y un coste medio de 11.120 euros.

En términos mensuales, se ha producido un descenso del 0,5%. Este cambio de la demanda se deja notar en que los más caros (y, por tanto, más nuevos) son los que menores caídas de ventas han tenido este mes, concentrando los descensos en los de menos de 15.000 euros.

Por CCAA, los precios han descendido en términos interanuales en Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra y en otras cuatro el incremento es inferior al medio punto. Las mayores subidas se producen en Baleares, Asturias y Castilla y León. En el segmento de más de ocho años, el coste se encarece en todas las comunidades.

El turismo usado se ha pagado en octubre más barato que hace un año en 12 provincias, además de en Ceuta. Solo Valladolid incrementa el coste por encima del 10%. Soria tiene el mayor descenso del mes, con una caída del 5,4%.

"A unas semanas de las elecciones generales, Ancove considera injusto que se queden fuera de los planes de ayudas los turismos y furgonetas de segunda mano más modernos, despreciando las dos terceras partes del mercado del automóvil, pues por cada coche nuevo, se compran dos usados. Además, estas unidades usadas son imprescindibles para tener un parque más seguro y eficiente. Por ello, Ancove pide a todos los partidos, sin importar el color político, que desvelen su política para el automóvil", ha afirmado Eric Iglesias, presidente de Ancove.