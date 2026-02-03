Las precipitaciones de enero superaron los valores medios en toda Navarra

Archivo - Paisajes del Valle del Baztán en Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones del pasado enero superaron los valores medios en toda Navarra, según se recoge en el comentario meteorológico que todos los meses elabora el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral. Gracias a esa lluvia, el agua almacenada en los embalses ha aumentado hasta el 58%, desde el 40% de diciembre.

En concreto, en enero se han superado las precipitaciones medias en prácticamente toda la Comunidad foral, salvo en las estaciones situadas en la mitad norte de la zona más occidental, donde se llegó a registrar entre el 90%-100% de dichos valores. Por su parte, en la mitad oriental de la Comarca Pirenaica y Navarra Media se superan los valores medios del mes en más de un 50%.

Respecto a las temperaturas, la mayor parte de las estaciones ha registrado temperaturas que varían 0,5ºC respecto de la media. La estación que más se han alejado de los valores medios por debajo ha sido Larraona (-1,5ºC) y por encima de ellos, Lesaka (+1,2ºC). Aunque el número de días de helada se situó por debajo de la media, hubo días con heladas intensas, como el día 7, en el que varias estaciones registraron temperaturas por debajo de los -10ºC (Espinal, Erro, Olague, Iraizotz), batiéndose en la estación de Oroz-Betelu la efeméride del mes de enero de su serie (-9,4ºC).

Por último, indicar que las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi con 164 km/h el día 9; 138 km/h el día 25 y 123 km/h el día 21.