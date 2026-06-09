Premiado el Consorcio de Residuos de Navarra en la Semana Europea de la Prevención 2025

Momento de la entrega del premio al Consorcio de Residuos de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Residuos de Navarra se ha proclamado ganador, en la categoría de administraciones públicas, con la campaña 'Yo no me escondo, soy transparente / Ez naiz eskutatzen, gardena naiz', en la Semana de la Prevención Europea de Residuos 2025. La campaña ganadora fue seleccionada entre más de 13.000 acciones de las regiones europeas en todas las categorías.

La campaña que representa a Navarra ha consistido en trabajar con la hostelería, bares y restaurantes, grandes generadores, tanto en la prevención como en la reutilización y la correcta separación de los residuos.

Desde Residuos de Navarra se decidió acometer una campaña específica diferente, dinámica y que afectaría a toda la hostelería de Navarra, según ha informado el Gobierno foral. La acción consistía en proclamar la transparencia en la separación y ofertar, también de manera transparente el agua del grifo en sus locales para la reducción de los residuos gracias a los materiales que recibieron por parte del Consorcio.

Además, se editó un video con participantes de todas las zonas de Navarra, teniendo en cuenta la presencia de ambos sexos, así como la realidad lingüística de la Comunidad foral. De manera "alegre y divertida" y para visibilizar el compromiso en la correcta gestión de los residuos, las personas que participaron en la campaña decían 'Yo no me escondo, soy transparente', "haciéndoles aparecer en sitios insospechados como una cazuela, un contenedor o detrás de la barra del local".

El mensaje era muy claro, el compromiso de sacar los residuos en bolsas de colores y especialmente los del servicio y de la barra las copas rotas y la cerámica en cubos y bolsas transparentes para que se pudiera ver que efectivamente, el compromiso correspondía con una práctica adecuada.

En la campaña ganadora han participado: el Gobierno de Navarra, mancomunidades, decenas de propietarios de locales de hostelería y personal de acompañamiento para el reparto de materiales a cerca de 650 locales de hostelería. También han participado empresas de fabricación de bolsas de colores, de cubos transparentes, de dispensadores de agua, de delantales y de la Asociación Navarra de Hostelería.

ENTREGA EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

El resultado se dio a conocer en el Comité de las Regiones en Bruselas el pasado 5 de junio dentro de la Semana Verde Europea. La apertura del evento de entrega de los premios corrió a cargo del jefe de Unidad de Economía Circular y Gestión de Residuos de la Comisión Europea, François Wakenhut, la secretaria general de ACR+ Françoise Bonnet y del director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra y miembro del CdR, Sergio Pérez.

Los Premios de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR Awards) reconocen cada año las mejores iniciativas de concienciación sobre economía circular y el consumo sostenible en Europa.

Los premios reconocen proyectos en seis áreas distintas: Administración pública o autoridades locales, empresas o industrias, asociaciones u ONG, centros educativos, ciudadanía y proyectos especiales.

Los EWWR Awards se entregan anualmente desde el inicio oficial de la iniciativa en 2009. Estos premios nacieron junto con la primera edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos para destacar y recompensar las acciones más innovadoras de cada año.