Presentadas dos ofertas para operar los vuelos a Barcelona y Sevilla

Archivo - El Gobierno foral promueve una nueva licitación por 5 millones para mejorar la conectividad del aeropuerto de Pamplona - IRATI AIZPURUA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado 22 de julio terminó el plazo para la presentación de proposiciones a la nueva licitación aérea promovida por el Gobierno de Navarra para mejorar la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona / Noáin, que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros para los tres próximos años.

Este nuevo procedimiento de contratación pública ha recibido, en esta ocasión, dos ofertas para los dos destinos nacionales que quiere potenciar el Ejecutivo foral, Barcelona y Sevilla. Será en los próximos días cuando la mesa de contratación valore y examine estas ofertas.

El Gobierno de Navarra ha indicado que "mantiene su compromiso con la mejora de la conectividad aérea de la Comunidad Foral", y para ello solicitó ofertas para Barcelona, como HUB que permita enlazar con rutas internacionales, además de ser el segundo mercado emisor de viajeros y viajeras a Navarra. También ha apostado por la conexión con Sevilla, "un destino que representa un mercado emisor en crecimiento y con alto interés desde los sectores empresarial, universitario y turístico".

El Ejecutivo foral ha añadido que replanteó su estrategia para mejorar la conectividad aérea de Navarra, tras quedar desierta una primera licitación, con la finalidad de promover un procedimiento ajustado a la coyuntura internacional y más atractivo para las empresas interesadas en optar a este concurso público.

El Gobierno de Navarra ha aunado esfuerzos para la captación de vuelos a través de la Mesa de la Conectividad Aérea, un espacio de trabajo de colaboración público-privada constituido en mayo de 2025 con el objetivo de mejorar las conexiones del aeropuerto de Pamplona / Noáin como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y turístico de la Comunidad foral.

Estas dos nuevas conexiones aéreas pretenden "satisfacer intereses sociales, turísticos, empresariales y universitarios". Se trata de vuelos directos a destinos nacionales, que a su vez conectan Navarra con vuelos nacionales, europeos e intercontinentales, ha expuesto el Ejecutivo.