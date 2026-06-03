El presidente de la Audiencia Nacional muestra su "profunda tristeza" por el fallecimiento de los cinco policías forales

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha mostrado este miércoles su "profunda tristeza" ante el fallecimiento de cinco policías forales en un "trágico accidente" vial en Gipuzkoa.

"Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de cinco policías forales en un trágico accidente. Como presidente de la Audiencia Nacional deseo hacer llegar en mi nombre y en el de la institución que presido un sentido abrazo a las familias de los agentes fallecidos y a sus compañeros de la Policía Foral", ha indicado.

Fernández ha añadido que "en este día de profundo dolor para Navarra por el trágico accidente quiero destacar el impagable servicio de nuestros policías forales para lograr una sociedad más segura y más justa, gracias al trabajo y a la vocación de servicio público de la Policía Foral que hoy está representada en los cinco agentes fallecidos". "Descansen en paz", ha concluido.