Previsión meteorológica de Navarra para este sábado, 4 de octubre de 2025

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos en el tercio norte, durante la segunda mitad del día. No se descarta alguna bruma o banco de niebla vespertino en la vertiente cantábrica y en Pirineos.
Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso en zonas altas de montaña. Máximas en ligero ascenso, más acusado en la Ribera. Viento flojo variable al principio, tendiendo a noroeste y norte a partir de mediodía, que arreciará a moderado del Cierzo con rachas más intensas en la mitad sur por la tarde.