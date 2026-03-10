El primer centro de día municipal para personas mayores de Pamplona se abrirá tras el verano en la Rochapea

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro de día 'Tere Celaya Salcedo', el primer centro de día municipal en Pamplona, se pondrá en marcha tras el verano en el barrio de la Rochapea.

El Ayuntamiento de Pamplona ha dedicado esta nueva dotación a una mujer, pionera y referente del trabajo social en la ciudad, como reconocimiento y homenaje a su labor profesional durante décadas. El nuevo centro de día está situado en el bajo de la calle Carmen Baroja Nessi, 21, y pretende satisfacer la demanda social de atención y servicios dirigidos a personas mayores en situación de dependencia, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota

La Comisión de Presidencia del Consistorio ha visitado este martes las obras del centro de día, que están ya casi concluidas. Las diferentes zonas y espacios están ya definidos, así como los acabados; únicamente faltan detalles de equipamiento y mobiliario, elementos de la cocina y también realizar las pertinentes pruebas para comprobar el funcionamiento de las instalaciones.

Con este nuevo servicio municipal, el Ayuntamiento de Pamplona amplía los recursos asistenciales para la población mayor de 65 años, que supera el 22% del total de personas empadronadas, y no descarta la construcción de otros centros de día municipales en la ciudad.

Las obras de este centro de día se adjudicaron a la empresa Construcciones José Miguel Ibáñez SL por un importe de 513.019,96 euros y comenzaron el pasado mes de agosto, con un plazo de ejecución de seis meses. El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido del Gobierno de Navarra una subvención para la construcción del centro de 305.648,30 euros. El proyecto lo redactaron los arquitectos Carmelo Fernández Militino y Jaime Elizalde Guerra (TYM Arquitectos). El proyecto técnico contó también con 18.119,75 euros de financiación del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.

El centro de día cuenta con una superficie útil de 293,54 metros en un local de más de 330 metros cuadrados. Contará con 28 plazas para personas mayores en situación de dependencia. La puerta principal de acceso da a una plaza peatonal que une las calles Carmen Baroja Nessi y Juslarrocha. La nueva fachada se ha revestido con chapa de acero plegada. Nada más entrar, se ha creado un espacio para guardar sillas de ruedas y también se han habilitado dos baños accesibles.

El interior se divide en diferentes estancias con espacios adecuados para actividades variadas. A la derecha, se han conformado dos espacios como salas polivalentes, un comedor, una zona de trabajo y preparación de ese servicio de comedor, almacén y espacio para aerotermia. A mano izquierda, se ha generado una zona de actividades físicas con diferente maquinaria y elementos. También en esa zona se ubican los despachos profesionales para la dirección y el personal de Trabajo Social, un espacio de atención y enfermería, aseo y vestuario.

La calefacción y refrigeración del local se realizan mediante un equipo de bomba de calor aerotérmica que conecta con el sistema de distribución de suelo radiante. El local cuenta con calificación energética A.

El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, ha explicado que "una vez concluidas las obras, se procederá a licitar el mobiliario necesario para el centro, a la par que se desarrolla toda la normativa asociada para su puesta en marcha, y la contratación del personal y servicios necesarios para su puesta en funcionamiento".

Tere Celaya Salcedo fue una de las primeras mujeres referente del trabajo social en Navarra, tanto desde una faceta académica como desde la labor a pie de calle cerca de quienes necesitaban apoyos y recursos. Formada en la primera promoción de la vieja Escuela Diocesana de Asistentes Sociales de San Vicente Paúl, fue una mujer inquieta y con gran compromiso social. Estuvo involucrada, entre otros, en proyectos como la puesta en marcha del Poblado de Santa Lucía o incluso como mediadora en la huelga de Potasas de 1975.

Fue ejemplo también en su faceta pedagógica, con una gran influencia en el cambio de concepto de la profesión, apostando por un trabajo social comunitario más que por un trabajo social asistencialista. Con 65 años, preparó y se sacó la oposición de profesora titular de Escuela Universitaria, lo que le permitió ejercer la labor docente durante seis años en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y dirigir la asignatura de Cooperación al Desarrollo. Tere Celaya Salcedo falleció en 2017.