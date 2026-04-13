La primera jornada de huelga en INTIA es secundada por el 69% de los trabajadores afectados

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la sociedad pública INTIA ha mostrado su predisposición a seguir manteniendo abierta una "vía de diálogo" con sus trabajadores procedentes de Tracasa y subrogados en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, tras una primera jornada de huelga que ha sido secundada por el 69% de los 55 trabajadores afectados.

El comité de empresa de INTIA, según han informado desde la empresa pública en un comunicado, ha convocado desde este lunes una huelga indefinida de los 55 trabajadores subrogados, que "no ha afectado significativamente en la gestión ordinaria de asistencia técnica" que este colectivo presta a las direcciones generales de Agricultura y Desarrollo Rural del Ejecutivo foral, toda vez que una Orden Foral "ya dejó fijados los servicios mínimos para garantizar un normal funcionamiento".

Según han destacado desde la empresa, este grupo fue traspasado a INTIA procedente de Tracasa hace ahora más de un año -el pasado 1 de enero de 2025- "con las mismas condiciones laborales que tenía vigentes en su anterior empresa". Para "facilitar su mejora salarial, aun manteniendo las mismas funciones y responsabilidades, que difieren del conjunto de funciones de la plantilla de INTIA en general", en junio del pasado año este grupo "recibió una subida del 8%, a aplicar en dos años".

El pasado mes de enero, la dirección de INTIA "propuso una subida salarial del 5% adicional -con un acumulado de mejora del 13% respecto a las condiciones que tenían en Tracasa-, oferta que fue rechazada por el colectivo".

En lugar de "entrar a negociar sobre estas mejoras", el comité de empresa de INTIA "se ha mantenido en su reivindicación inicial de subida del 23%" y el pasado 1 de abril presentó una convocatoria de huelga para este colectivo de trabajadores subrogados. En la reunión prevista para este jueves se espera "una propuesta sobre la que poder negociar".

Desde el comienzo de la negociación, la empresa "ha mantenido su voluntad de acuerdo y de trabajo conjunto" con CPEN y el propio Departamento para "la resolución de este conflicto dentro del marco de equidad interna y sostenibilidad económica de la empresa, sobre el que la empresa ha realizado ya varias propuestas".