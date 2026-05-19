La primera prueba de la oposición de bombero se celebrará el 27 de junio en la UPNA, con 715 aspirantes y 42 plazas

Imagen de archivo de varios bomberos actuando en un incendio - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado la lista definitiva de la OPE del puesto de trabajo de bombero, a la que se han inscrito un total de 715 personas aspirantes, 629 hombres y 86 mujeres.

La primera prueba de la oposición será el 27 de junio, a las 9 horas, en el aulario de la Universidad Pública de Navarra. El total de plazas ofertadas en esta oposición son 42, 21 para el turno libre y las 21 restantes, para promoción. Por su parte, entre las personas inscritas, 692 se presentan por el turno libre y 23 por el de promoción.

La oposición comprenderá dos fases: la primera incluirá pruebas de conocimientos, físicas y psicotécnicas, y la segunda consistirá en la superación de un curso de formación básica en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN).

Por su parte, la primera fase de la oposición comprenderá tres pruebas. En primer lugar, las personas aspirantes deberán responder a un cuestionario de un máximo de 150 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una será válida.

Seguidamente, la segunda prueba consistirá en realizar ocho ejercicios físicos. Concretamente, los aspirantes deberán completar nadando 100 metros en estilo crol o libre; una prueba de agilidad denominada Test de Barrow; un ejercicio de levantamiento de peso Press de Banca; un test de saltos laterales para comprobar la fuerza, resistencia y coordinación; una prueba de equilibrio; la realización del Test de Cooper; una prueba de capacidad de trabajo en altura y, por último, un ejercicio para valorar la capacidad de trabajo en espacios confinados.

Por su parte, en la tercera prueba de la primera fase se realizarán cuestionarios de personalidad general, de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil profesiográfico del puesto de trabajo.

Tras haber superado las pruebas y una vez elegidas las plazas vacantes, los aspirantes serán admitidas a un curso de formación básica, que será impartido por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. Este se calificará con apto y no apto.