Prisión provisional para dos detenidos por robar en tres viviendas de Cizur Menor

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Pamplona ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos detenidos que este sábado de madrugada han accedido para robar en tres viviendas en la localidad de Cizur Menor.

En su auto, la magistrada considera que existen indicios suficientes para imputar a los dos investigados un presunto delito continuado de robo con fuerza en casa habitada castigado con penas que oscilan entre los tres y cinco años.

Según recoge el atestado presentado por la Policía Foral, en la madrugada de este sábado, 27 de diciembre, ambos detenidos habrían accedido a tres inmuebles, en ese momento habitados por sus moradores y ubicados en la localidad de Cizur Menor, en uno de los cuales se produjeron daños en una ventana y el propietario observó a una persona escalando por la fachada de la vivienda.

En el primero de los domicilios se sustrajeron diversos efectos del interior del vehículo que se encontraba aparcado en dicha parcela. Algo que intentaron hacer también en los otros dos inmuebles sin haber conseguido finalmente sustraer ningún efecto al haber sido sorprendidos en el acto.

La identificación de los autores se ha producido por los agentes actuantes y a la vista de la descripción de los testigos de los hechos y del resultado de las cámaras de seguridad existentes. De las investigaciones efectuadas se desprende que ambos detenidos poseían cada uno un guante negro de idénticas características, lo que determina la connivencia para la ejecución de los hechos.

Así pues, a la vista de los hechos imputados, de la gravedad del delito y de la pena que en su caso pudiera corresponder, la magistrada considera procedente acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza de los dos detenidos. Una medida "indispensable para enervar cualquier riesgo de fuga", dado que ambos "carecen de arraigo suficiente, no tienen domicilio conocido y se encuentran en situación irregular en nuestro país".

Por otro lado, señala que la prisión es necesaria "teniendo en cuenta la necesidad de evitar la reiteración delictiva a la vista del elenco de antecedentes penales que ambos acumulan en sus antecedentes judiciales y policiales, de similar naturaleza a los hechos ahora investigados".