Prisión provisional para el responsable del accidente múltiple de Zizur en el que falleció una mujer

Archivo - Los servicios de emergencia intervienen en el lugar del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular del juzgado de instrucción nº3 de Pamplona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el responsable del accidente de tráfico múltiple ocurrido el pasado 22 de noviembre en la A-12, a la altura de Zizur Mayor, en la que se vieron implicados seis vehículos y en el que falleció una mujer y otras seis personas resultaron heridas de diversa consideración.

Se le atribuye un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, un delito de conducción temeraria, así como al menos dos delitos de lesiones por imprudencia grave, sumando unas penas que podrían ascender hasta los cuatro años de prisión.

Según el atestado presentado por la Policía Foral, recogido en el auto, el pasado 22 de noviembre sobre las 22.46 horas, el investigado, "a sabiendas del peligro que su estado físico en ese momento representaba para la seguridad del tráfico y de todos los usuarios de las vías de circulación", decidió conducir su vehículo por la Autovía A-12 "tras haber ingerido alcohol en cantidades que limitaban completamente su capacidad de conducción", arrojando una tasa de alcoholemia en sangre de 2,57 g/l. y 2,36 g/l y dando positivo en otras sustancias "debido a la ingesta de medicación previa". Todo ello, además, "de forma temeraria" al circular a una velocidad de 186 km/h en una vía limitada a 100 km/h.

Así pues, debido al estado en que se encontraba y a la forma de conducción, se produjo un siniestro vial a la altura del punto kilométrico 4.915 de la Autovía A-12 consistente en la salida de la calzada del vehículo conducido por el investigado por el margen izquierdo chocando contra tres farolas e implicando a otros cinco vehículos.

Como consecuencia del siniestro vial, falleció una mujer de 55 años, conductora de uno de los vehículos. Por otro lado, resultaron heridos de gravedad el conductor de otro de los vehículos accidentados, con una fractura abierta de rótula izquierda y fractura de quinto metatarsiano de mano derecha, mientras que su hijo, de 7 años, resultó herido grave al sufrir lesiones consistentes en una fractura de radio distal.

Asimismo, resultaron heridos leves la ocupantes y el conductor de otro de los turismos implicados en el accidente, al igual que la conductora de otro vehículo y su hija de 8 años. Además, se produjeron daños materiales en los seis vehículos implicados y en elementos fijos de la vía.

Por todo ello, "ante la gravedad de los hechos descritos y la violación manifiesta del deber de cuidado por parte del investigado, a la vista del fatal resultado de muerte y de las lesiones descritas", la magistrada considera que procede acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Una medida, señala, "indispensable para enervar cualquier riesgo de fuga" a la vista de las penas que en su día puedan imponerse, que ascienden hasta los cuatro años de prisión, "y sin que ni la situación familiar, laboral o económica del investigado impida tal riesgo". Además, destaca el "elevadísimo riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía también antes de la producción del fatal accidente, al haberse constatado por los testigos que declararon en sede policial que el investigado habría estado a punto de cometer graves siniestros previos debido a su forma temeraria de conducir y a la velocidad a la que lo hacía".

La magistrada aprecia, igualmente, un riesgo de reiteración delictiva, sin que las medidas alternativas a la prisión provisional, como la retirada del permiso de conducción u otras no restrictivas de la libertad "resulten suficientes en el presente caso para evitar la comisión de nuevos hechos similares a los acontecidos".