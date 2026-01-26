A prisión por realizar maniobras "arriesgadas", conducir a 150 km/h en Pamplona y arremeter contra una patrulla

Imagen del vehículo interceptado tras darse a la fuga al arremeter contra el coche patrulla durante la persecución policial en Pamplona - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido detenido este fin de semana en Pamplona tras realizar maniobras "arriesgadas" frente a las comisarías de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona, conducir a 150 kilómetros por hora en la avenida Pío XII, arremeter contra el coche en el que viajaban los agentes que le perseguían y darse a la fuga.

El conductor, detenido como presunto autor de delitos de conducción temeraria con "manifiesto desprecio por la vida de los demás", delito de atentado contra agentes, y delito de daños, fue puesto a disposición judicial junto con el correspondiente atestado, siendo ordenado su ingreso en prisión.

Según han relatado desde Policía Foral, los hechos ocurrieron en Pamplona, después de tener conocimiento de que un vehículo se había presentado varios días seguidos frente a las puertas de acceso de las comisarías de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona, y cuyo conductor realizaba "maniobras arriesgadas, con emisión de ruidos, acelerones y frenazos, en lo que pareciera una actitud retadora", para a continuación marcharse del lugar.

Tras poner en marcha un dispositivo de búsqueda coordinado con Policía Municipal, la noche del jueves al viernes agentes de paisano que circulaban en un vehículo sin distintivos lo localizaron conduciendo por la avenida Pío XII de Pamplona a una velocidad que se estimó rondaría los 150 kilómetros por hora.

Al darle el alto, "y en un desprecio manifiesto por la autoridad y la integridad de los agentes", arremetió con su propio vehículo contra el policial "logrando, tras el impacto, despejar la vía y huir, siendo imposible proseguir la persecución".

El vehículo del detenido fue localizado unas horas después aparcado en un garaje. Agentes uniformados se personaron en el domicilio del conductor y lo detuvieron por los hechos referidos.

OTRAS ACTUACIONES POLICIALES

En total, la Policía Foral ha atendido este fin de semana 53 accidentes de tráfico, que se han saldado con 3 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, ha detenido o investigado a un total de 5 personas por la comisión de diferentes ilícitos penales.

En las oficinas de atención ciudadana (ODAC) de las diferentes Comisarías de Policía Foral se han recogido un total de 72 denuncias por distintos delitos. En particular, se han interpuesto denuncias por delitos contra la libertad de las personas, amenazas, coacciones, apropiación indebida, daños en vehículos, extorsión, falsificación de documentos privados, lesiones, malos tratos en el ámbito familiar, ocupación de inmuebles sin autorización, robo con fuerza en interior de vehículo o usurpación del estado civil.

Destacan, principalmente por el número de ellas, las interpuestas por los delitos de amenazas, con un total de 11 denuncias recogidas, y 24 por delito de hurto.

En cuanto a los detenidos o investigados con motivo de las distintas actuaciones, este fin de semana se han abierto diligencias a un total de 15 personas en materia de seguridad ciudadana.

Concretamente, se han imputado a diferentes personas delitos por requisitorias judiciales nacionales (1), delito de malos tratos en el ámbito familiar (3), lesiones (2), daños (1), atentado contra agentes, delito de resistencia, desobediencia a la autoridad, sus agentes y sus funcionarios públicos (2), y delito de quebrantamiento de medidas cautelares (4) y por delito de riña tumultuaria (2).

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 53 accidentes viales, con el resultado de 3 personas heridas, en Leitza -con traslado al Hospital Universitario de Navarra-, Lakuntza y en Ribaforada. En 22 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, 16 jabalíes y 3 corzos entre otros. La vía de mayor siniestralidad ha sido la autopista AP-15, con 4 accidentes.

Además, 5 conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. Tres por carecer de vigencia en el permiso, en Ablitas, Pamplona y Allo, y dos por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas en Cintruénigo y en Villava/Atarrabia.