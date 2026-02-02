Se produjeron 30.573.125 m3 agua en 2025, un 5,87% más que el año anterior, según la MCP

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción de agua en 2025 fue de 30.573.125 m3, lo que supuso un incremento del 5,87% respecto a 2024 y del 2,65% respecto a la media de los últimos cinco años e implicó un cambio de tendencia tras el mínimo histórico de producción en 2024, según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

Las causas más destacadas de este incremento fueron el tiempo estable y las bajas precipitaciones de septiembre y octubre que prolongaron los riegos de parques y jardines. La mayor producción de agua se registró en las dos primeras semanas de agosto, coincidiendo con episodios de altas temperaturas, siendo el día de mayor consumo el jueves 7 de agosto con 125.296 m3. La menor producción de agua se registró en Semana Santa, siendo el día de menor consumo el domingo 20 de abril con 51.173 m3, ha añadido la entidad.

En el embalse de Eugi la precipitación acumulada fue de 1.099 mm, un 26% menos que la media de los 15 años anteriores. Destacan las bajas precipitaciones de febrero y diciembre, así como las de septiembre y octubre que prolongaron el estiaje estival.

'2+1 ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP)'

La procedencia del agua en el año 2025 fue un 45,4% desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Urtasun (13.877.872 m3), un 30,9% desde la ETAP Tiebas (9.434.443 m3) y 23,7% desde la ETAP Egillor (7.260.810 m3). De acuerdo con la estrategia puesta en marcha en 2023 de mantener sólo dos plantas potabilizadoras operativas (modelo 2+1), la potabilizadora de Egillor estuvo inactiva cinco meses, de junio a octubre, siendo relevada por la ETAP Tiebas.

Según ha indicado la MCP, este cambio permite disponer de un sistema de abastecimiento estival comarcal mucho más robusto, pudiendo prescindir de los caudales menguantes estivales del manantial de Arteta, y además garantizar un caudal ecológico en el río Udarbe. En 2025 la ETAP Tiebas estableció un nuevo récord de volumen de agua producida con 9.434.443 m3 en 162 días de funcionamiento. El coeficiente de agua no registrada es un parámetro que expresa bien la eficiencia de una red de abastecimiento. En 2025 fue 9,46%, similar al de los últimos años y muy por debajo de la media del 18% para áreas metropolitanas según datos del Estudio Nacional 2024 de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS). La política de búsqueda y reparación de fugas en continuo con la incorporación de nuevas tecnologías para la detección de fugas son los principales factores que hacen posible este buen dato.

TRATAMIENTOS AVANZADOS EN LAS ETAP Y SEGUIMIENTO ANALÍTICO

De acuerdo con las recientes exigencias normativas para el agua de boca, ha expuesto la Mancomunidad, se incorporaron nuevos tratamientos avanzados como la utilización de ozono en la ETAP de Urtasun y el uso de carbón activo en la ETAP de Egillor.

Durante el año 2025, el seguimiento analítico del agua de abastecimiento se realizó en el Laboratorio de Abastecimiento, ubicado en la ETAP de Egillor, acreditado por ENAC, garantizando la calidad, fiabilidad y trazabilidad de los resultados.

Ha destacado como avance relevante el refuerzo del control analítico en la determinación de nuevos parámetros, como plaguicidas, en línea con las exigencias establecidas en el Real Decreto 3/2023, "consolidando así un mayor nivel de vigilancia y cumplimiento normativo en materia de calidad del agua de consumo".

Este control ha permitido verificar la evolución de los parámetros analíticos y "asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones, garantizando la calidad del agua suministrada a la Comarca de Pamplona", ha continuado.

ENERGÍA RENOVABLE GENERADA EN LA DEPURADORA DE ARAZURI

En cuanto a las aguas residuales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arazuri, fue depurado un volumen de 35.912.852 m3 (1.139 l/s), un 4,6% inferior al año 2024, debido principalmente al menor aporte de escorrentías de agua pluvial como consecuencia de una menor pluviometría. La carga tratada fue de 526.812 habitantes equivalentes, que representa la población de la Comarca de Pamplona más las aguas industriales asimilables a urbanas tratadas en Arazuri, muy similar a los últimos años.

Se mantuvieron los altos rendimientos de depuración, todos ellos acordes a los términos establecidos en la autorización de vertido por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Además, a partir de la carga orgánica eliminada en la EDAR se obtuvieron 5.787.963 Nm3 de biogás, un 1,9% más que en el último lustro. La producción de energía eléctrica utilizando el biogás como combustible ha sido equivalente a la de años precedentes, obteniendo un autoconsumo eléctrico del 91%.

SEGUIMIENTO ANALÍTICO SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL

Durante el año 2025, los análisis de seguimiento del agua residual, necesarios para evaluar la eficacia de los procesos de depuración, además del cumplimiento normativo, se realizaron de forma satisfactoria en el Laboratorio de Control de Saneamiento ubicado en la EDAR de Arazuri. Este control permitió verificar la evolución de los parámetros analíticos y asegurar un seguimiento continuo del funcionamiento de las instalaciones.

RECICLAJE AGRÍCOLA DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN

Durante 2025 se generaron 43.967 toneladas de lodos -un 9% más que en 2024-, y una 7% superior a la media de los últimos 10 años. El 73% (31.946 toneladas) se valorizaron destinándose a agricultura, mientras que el resto, el 27% (12.021 t), fueron compostadas con restos verdes recibidos en la depuradora. A lo largo del año el 7,9% (3.469 t) de los lodos generados fueron tratados mediante secado solar en la planta piloto situada en la EDAR Arazuri. El 100% de estos lodos fueron compostados, lo que permitió disminuir el volumen en más del 40% y además con un impacto nulo en emisiones de CO2.

Los lodos destinados al campo, preferentemente a la zona media de Navarra (el 73% del total), han destacado por sus altos contenidos en materia orgánica (cercana al 70%) y fertilizantes -nitrógeno y fósforo-.

EVOLUCIÓN DE LOS DOS PERTES DEL AGUA

Por último, ha destacado la Mancomunidad, la evolución de los dos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) europeos de MCP/SCPSA.

En una primera convocatoria (Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre) la agrupación de empresas Navarra de Infraestructuras Locales S.A., Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. y Servicios de Montejurra S.A. fueron beneficiarias de ayudas para el proyecto Agua Digital Navarra (ADNa). El coste del proyecto de SCPSA es de 5.792.360,5 euros con un importe de ayuda concedida de 4.002.875,76 euros y el plazo para su finalización es el 1 de junio de 2026.

En una segunda convocatoria (Orden TED/919/2023, de 21 de julio) Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. fue beneficiaria de ayudas para el proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona (ADUR). El coste del proyecto es de 10.401.886,58 euros con un importe de ayuda concedida de 7.640.684,11 euros y el plazo para su finalización es el 30 de junio de 2026.

En consecuencia, SCPSA afronta el reto de ejecutar sendos proyectos PERTE con un importe total de 16.194.247,08 euros y un importe de ayuda de 11.643.559,87 euros.

Las actuaciones por realizar se clasifican en tres grandes grupos, tipo A de elaboración de estrategias, planes y proyectos, tipo B de mejora de la eficiencia y digitalización de los activos que forman las redes e instalaciones de agua y tipo C de plataformas o sistemas de información para el gobierno del dato. Los dos proyectos constan de un total de 28 actuaciones alineadas y previstas en el Plan Estratégico de SCPSA.