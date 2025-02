Profesionales de Neurología del HUN demuestran la utilidad de un uso novedoso de la ecocardiografía para prevenir ictus

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) han publicado un estudio en la revista suiza Frontiers in Neurology, que ha demostrado la utilidad de un análisis ecocardiográfico para la detección de trombos en el cayado aórtico (el segmento de la aorta que se encuentra formando un arco en la parte superior del corazón).

El artículo "'uprasternal aortic arch echocardioscopy as a potential tool in detection and follow-up of mobile thrombi in patients with ischemic stroke', firmado por los neurólogos del HUN el doctor Inhar Esnaola y la doctora Elena Escriche como autores principales, y dirigidos por el doctor Roberto Muñoz, recoge la experiencia en diez pacientes con trombos móviles en el arco aórtico estudiados mediante esta técnica. Tras recibir medicación anticoagulante, en ocho de los diez casos los trombos se resolvieron, lo que hizo que no fuera necesario continuar el tratamiento anticoagulante tras su desaparición, sin que se detectara posteriormente la reaparición de nuevos ictus.

La oclusión de una arteria cerebral por un trombo originado en el sistema vascular y conducido hasta el cerebro por el torrente sanguíneo es el origen de un gran número de los ictus isquémicos, que suponen el 80% del total de todos los ictus. Esos trombos pueden producirse en diversas partes del cuerpo, especialmente en el corazón, de ahí la importancia de su detección para iniciar el tratamiento precoz y evitar así un nuevo episodio. La ecocardiografía es una técnica inocua y eficaz para este fin, pero con algunas limitaciones para localizar trombos en ciertas localizaciones menos accesibles, ha informado el Gobierno foral.

El cayado aórtico es el segmento de la aorta, la arteria principal del organismo humano, que se encuentra formando un arco en la parte superior del corazón. La formación de trombos en ese lugar es poco habitual, pero de gran importancia, pues de esta zona nacen las arterias que llevan flujo al cerebro. Tras una formación específica realizada en el Laboratorio de Imagen Cardíaca del Servicio de Cardiología del HUN, el equipo de Patología Vascular Cerebral de Neurología incorporó hace seis años a su protocolo de estudio del ictus la realización de esta prueba, la ecocardiografía focalizada, haciendo especial hincapié en la exploración de la ventana supraesternal, esto es, colocando la sonda del ecógrafo sobre la horquilla o hendidura situada por encima del esternón, en la parte inferior del cuello. Desde esta vista, es posible visualizar el cayado aórtico con más nitidez y apreciar la posible formación de trombos.

CENTRO ACREDITADO PARA LA FORMACIÓN A NEURÓLOGOS DE OTROS HOSPITALES

Según indica Roberto Muñoz, miembro del equipo de Patología Vascular Cerebral, "gracias a esta colaboración con el Servicio de Cardiología hemos conseguido reducir tiempos de espera para los y las pacientes con ictus". "Además, hemos podido desarrollar la técnica y adaptarla a nuestras necesidades en el manejo de esta patología. Actualmente, somos centro acreditado para la formación en ecocardiografía focalizada en ictus y estamos formando a neurólogos y neurólogas de otros hospitales interesados en implementar esta técnica en sus centros", ha dicho.

La ecocardiografía a través de la ventana supraesternal tiene también ventajas adicionales sobre otras técnicas empleadas para detectar trombos en el arco aórtico, como la ecografía transesofágica o el angio-TC. Según relata Roberto Muñoz, la primera de estas técnicas "es más invasiva e incómoda para él o la paciente, al requerir introducir la sonda por la boca hasta el esófago, y precisa colaboración, algo difícil en pacientes con ictus graves".

"Por otro lado, el angio-TAC, aunque presenta indudables ventajas en cuanto a sensibilidad, tiene otros inconvenientes, como la radiación, ya que se trata de una prueba radiológica, y necesita administrar contraste. En cambio, la ecocardiografía es una prueba basada en ultrasonidos, por lo que no se emite radiación, es más accesible y puede repetirse de forma seriada para confirmar la desaparición del trombo", ha expuesto.