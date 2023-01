La profesora de la UPNA Rosa Ana Pérez Herrera, referenciada en la clasificación internacional Women in Optics Planner

PAMPLONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Departamento de Energía Eléctrica, Electrónica y de Comunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Rosa Ana Pérez Herrera es una de las dos investigadoras españolas referenciadas en la clasificación internacional Women in Optics Planner (Mujeres en la Óptica) 2023, que realiza la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica (SPIE, por sus siglas en inglés). La investigadora está adscrita al Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA.

Tal y como explica la propia SPIE, el programa anual Mujeres en la Óptica "destaca a las mujeres que están marcando la diferencia a través de su trabajo y otras contribuciones a los campos de la ciencia, la óptica y la ingeniería. La edición de este año incluye una colección de historias de mujeres científicas, ingenieras, investigadoras y líderes de la industria".

La otra investigadora española que figura en la clasificación junto con la profesora de la UPNA es Laura M. Lechuga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha indicado en una nota el centro académico.

Según indica la profesora Rosa Ana Pérez en la reseña que refleja la citada clasificación, su trabajo abarca fundamentalmente dos áreas: por un lado, la enseñanza de asignaturas relacionadas con la óptica y la fotónica y, por otro, la investigación en materia de fibra óptica y sistemas ópticos de medición de distintos parámetros, como la temperatura o la presión. Tal y como apunta, el consejo más valioso que recibió durante su formación como investigadora fue el de "ignorar a la gente que me decía que no conseguiría mis metas".

CV DE ROSA ANA PÉREZ HERRERA

Rosa Ana Pérez Herrera es ingeniera en Telecomunicación por la Universidad de Cantabria (2004) y doctora por la UPNA con mención de doctora europea (2010), tesis por la que fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Pública de Navarra correspondiente al curso 2009/2010 en Ingeniería y Tecnología.

Su trabajo investigador está centrado en el campo del diseño y la caracterización de sistemas para la multiplexación en longitud de onda de sensores utilizando amplificación óptica. Es autora de más de 100 publicaciones científicas en revistas y congresos de ámbito nacional e internacional, relacionadas todas ellas con su campo de investigación. Además, ha realizado varias ponencias invitadas en congresos internacionales referentes a las aplicaciones de los láseres de fibra óptica para su uso en el ámbito de los sensores o a los sistemas robustos de sensores de fibra óptica.

Durante su etapa pre y posdoctoral realizó numerosas estancias de investigación en centros como INESC 'Unidade De Optoelectronica E Sistemas Electronicos' (Portugal, 2007, 2008, 2011, 2019, 2022), en la City University of London (Reino Unido, 2008), en el Department of Information Engineering at Parma University (Italia, 2010) o en el Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria (España, 2009, 2014 al 2021).

Desde 2007 hasta la actualidad ha compaginado su labor investigadora con la docencia en distintas figuras, desde junio de 2022 como profesora titular. Durante este periodo ha impartido docencia relacionada con las comunicaciones ópticas, fibra óptica, redes cableadas, proyectos de comunicaciones o electrónica, entre otras.