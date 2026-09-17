El Programa Educativo y Social de Baluarte 2026-2027 cuenta con 52 jornadas y aspira a alcanzar a 15.000 personas

Sara Ancín, de GOIZARGI; el director gerente de Fundación Baluarte, Rubén Jauquicoa; la consejera Esnaola; y la representante de la Fundación ‘La Caixa’, Izaskun Azcona, en la presentación del Programa Educativo y Social de Baluarte 2026-27. - JESÚS GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Educativo y Social para la temporada 2026-2027 de la Fundación Baluarte, que mantiene un curso más su oferta para público familiar y centros educativos, actividades de mediación musical y acciones de apoyo comunitario, contará en esta edición con 52 jornadas, con las que se aspira a alcanzar a unas 15.000 personas de la Comunidad Foral, de todas las edades y de diferentes perfiles.

El Programa se ha presentado este jueves en un acto en el que han participado la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola; el director gerente de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN), Rubén Jauquicoa, la delegada en Navarra de Fundación 'La Caixa', Izaskun Azkona, y la responsable de sensibilización e impacto social de la Asociación de Familias y Amigos en Duelo (GOIZARGI), Sara Ancín.

En su intervención, Esnaola ha reivindicado "el compromiso de la Fundación Baluarte con la accesibilidad cultural", y ha considerado que el programa "visibiliza su papel y vocación de servicio público con una propuesta que traspasa el público habitual de las temporadas artísticas, para llegar a otros diferentes colectivos, con los que a veces es más difícil conectar".

"Creemos que estas actividades ayudan a democratizar la cultura", ha explicado la consejera, que también ha querido añadir que el programa de la nueva temporada pretende proteger "el derecho universal de la ciudadanía a participar en la vida cultural de su comunidad".

El pasado curso 2025-2026, el Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte llegó a más de 15.000 personas a través de nueve líneas de trabajo. La programación familiar reunió a más de 3.200 asistentes y las 15 sesiones escolares acogieron a unos 7.500 estudiantes de 43 centros de Navarra. Además, 1.315 personas participaron en Enclave Fortissimo, las iniciativas dirigidas a la juventud y a las comunidades de educación musical y danza implicaron a 2.400 personas, y las actividades sociales acercaron la música a más de 1.000 personas en situación de vulnerabilidad.

El Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte cuenta con el apoyo de Fundación 'La Caixa' y Autopistas de Navarra.

EMPATÍA Y PENSAMIENTO CRÍTICO

La novena edición de 'Baluarte Txiki', el programa del auditorio dirigido al público familiar, ofrecerá seis espectáculos entre noviembre y abril, que combinan "la calidad y valores artísticos con la visibilización de realidades diversas a través de la empatía y el impulso del pensamiento crítico". También pretenden "generar diálogo familiar" en torno a temas relevantes como el bienestar emocional, la invisibilidad social, la importancia de un hogar seguro, el sentido del humor, la resiliencia o incluso la celebración de la vida. Las entradas sueltas y packs con descuento están a la venta desde hoy jueves, 17 de septiembre, en los canales oficiales de Fundación Baluarte y Auditorio Baluarte.

La línea dirigida a centros educativos reforzará la presencia de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN), que participará en tres de las cuatro propuestas: 'El mar', de Debussy, junto a María Setuain Belzunegui; 'Músico Mágico', que unirá música y magia de forma participativa; y 'Funamviolistas Sinfónico', una propuesta sobre la superación, la amistad y la fuerza de los vínculos. Para el alumnado de menor edad se representará 'Pintto, Pintto', una historia sobre la amistad. Para más información e inscripciones, los centros pueden escribir al correo educativoysocial@fundacionbaluarte.com.

En el apartado de mediación musical, Fundación Baluarte y Fundación Caja Navarra darán continuidad al programa 'Enclave Fortissimo' en Civican. El ciclo ofrecerá cinco audiciones guiadas y cinco conciertos de cámara para acercar al público distintas obras, estilos y formaciones musicales. María Setuain Belzunegui desvelará en las audiciones guiadas las claves de algunas de las obras que la OSN interpretará en su temporada de abono. Los conciertos de cámara recorrerán desde el Barroco de Bach, Telemann, Couperin o Vivaldi hasta el Clasicismo y el Romanticismo de Mozart, Paganini, Danzi, Ries o Reicha, e incluirán repertorios de inspiración española y francesa. Las actividades serán de entrada libre previa reserva a través de Civican desde el próximo lunes.

TALLERES CON ASOCIACIÓN GOIZARGI

La dimensión social del programa mantendrá una atención especial al bienestar emocional y al acceso a la experiencia artística de personas con menos oportunidades de participar en ella. Como novedad, Fundación Baluarte colaborará con Asociación GOIZARGI, asociación que acompaña a personas que atraviesan un proceso de duelo tras la muerte de un ser querido.

Esta colaboración se concretará en dos líneas de talleres: tres jornadas en noviembre a través del ritmo y el movimiento corporal, impartidas por el artista multidisciplinar Txus Eguílaz, y otras tres en abril, dirigidas por Ainhoa y Arantxa Gago, especialistas en danzaterapia y expresión corporal.

Continuará también 'Desde dentro', una experiencia musical en cercanía con la OSN, con sesiones vinculadas a 'Músico Mágico' y 'Funamviolistas Sinfónico', además de una matinal sinfónica dirigida a personas mayores y profesionales de centros sociosanitarios de Navarra.

Por su parte, el ciclo 'Música de cerca' llevará conciertos de cámara a centros sociosanitarios de Mutilva, Viana, Andosilla y Alsasua, con el objetivo de "contribuir al bienestar de las personas usuarias y sus cuidadores, facilitar el acceso a la música y reforzar los vínculos con sus comunidades".