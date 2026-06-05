El programa de fomento de la lectura 'Epicentros' cierra su cuarta edición con una gala en el instituto Plaza de la Cruz

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de fomento de la lectura 'Epicentros / Epizentroak', impulsado por el Servicio de Bibliotecas y el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ha puesto punto final a su edición 2025-2026 en una gala celebrada este viernes en el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona.

En el evento, además del alumnado, han participado dos escritores: Agustín Ferrer, autor de 'Plan de huida', y Daniel Blanco, autor de 'El tiempo de la verdad'.

El programa 'Epicentros' tiene tres objetivos fundamentales: difundir entre el profesorado y alumnado los recursos de las bibliotecas navarras y mostrarles cómo funcionan los clubes de lectura; impulsar dinámicas de lectura entre los jóvenes de los centros escolares de secundaria y formación profesional; y finalmente, promover la creación de clubes de lectura juveniles, tanto en castellano como en euskera, a lo largo de todo el territorio navarro. En el programa de 2025-2026 han participado más de 350 alumnos de quince centros educativos de la Comunidad.

La gala de cierre, además de suponer un encuentro entre los autores y el alumnado participante, ha servido también para dar a conocer al escritor ganador del programa, es decir, el autor del título que haya sido más valorado por los estudiantes que han formado parte de esta iniciativa. Así, este año, el reconocimiento ha recaído en Daniel Blanco, por su mencionada obra 'El tiempo de la verdad'.

Al acto, además de los alumnos y los dos escritores participantes, ha asistido también el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, así como la directora del Servicio de Plurilingüismo y Enseñanzas Artísticas del Gobierno de Navarra, Eneritz González, y el encargado de Bibliotecas Escolares, Juan Enrique Sanzo. Asimismo, ha cerrado la gala con su discurso la directora del Servicio de Bibliotecas del Ejecutivo foral, Clara Flamarique.

'EPICENTROS / EPIZENTROAK'

El proyecto 'Epicentros' es un programa desarrollado por el Servicio de Bibliotecas en colaboración con el Departamento de Educación.

En esta edición, se han sumado 355 alumnos de quince centros educativos, que son los siguientes: el IES Tierra Estella en Estella-Lizarra; el IES Julio Caro Baroja, el centro Nuestra Señora del Huerto, el CIP Donapea, el IES Barañain, el Centro Integrado María Ana Sanz, el instituto Askatasuna, el IES Lekaroz, el IES Iturrama, el IES Basoko, el IES Padre Moret-Irubide; el instituto Plaza de la Cruz; el IES Sarriguren y el IESO Berriozar en Pamplona; y el IES Marqués de Villena de Marcilla.

Este alumnado ha participado acompañado de 30 miembros del profesorado de estos centros, que participan coordinando y acompañando a los alumnos a las reuniones mixtas con otros centros.

Además, 31 jóvenes se han inscrito en modalidad libre, es decir, inscritos en Bibliotecas Públicas sin un profesorado que los acompañe.

Para que los libros lleguen a los participantes "con una buena selección previa, y también para asegurar que la lectura esté acompañada por una mediación", participan en el programa un grupo motor formado por unos diez profesionales entre bibliotecarios, profesorado y personas coordinadoras de clubes de lectura.

Este equipo ha sido el encargado de realizar la selección de títulos, que se ha compuesto de tres para la modalidad en castellano y tres para la modalidad en euskera, con dos de los títulos coincidiendo en ambos idiomas.

En concreto, los títulos seleccionados han sido los mencionados de Daniel Blanco y Agustín Ferrer, así como 'Moio', de Kattalin Miner; y 'Kakao zaporeko gauak', de Lur Gallastegi.

También han participado once bibliotecas públicas, que han funcionado como sede de reunión para los clubes de lectura: la biblioteca Yamaguchi, la de Iturrama, la de San Jorge, la de Burlada, la de Sarriguren, la de Barañáin, la biblioteca de la Milagrosa, la de San Pedro, la de la Txantrea, la de Zizur y la de Cintruénigo.