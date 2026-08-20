El programa Kultur despliega tres nuevas propuestas del 21 al 23 de agosto en Sangüesa, Isaba y Larraga

Fotografía del grupo Jaian Jai. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana continúa impulsando la actividad cultural del verano navarro a través de su programa estival Kultur 2026. A lo largo del fin de semana comprendido entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto, la agenda se renueva con tres citas gratuitas y al aire libre.

La primera parada del fin de semana tendrá lugar en Sangüesa el viernes 21 de agosto a las 20 horas, donde el Jardín del Palacio de Vallesantoro (Casa de Cultura) acogerá el concierto de Jaian Jai. La formación navarra propone 'Bihotzetik zintzurrara', un recorrido festivo y enérgico por la música del pueblo que abarca desde melodías tradicionales hasta el pop-rock vasco y canciones de cantautor.

Con adaptaciones frescas y un directo concebido para convertir al público en el sexto integrante de la banda, el quinteto integrado por Marta Aldaba, Gorka García, Karlos Bidondo, Jorge París y Mikel Alkasena promete una velada participativa.

El sábado 22 de agosto a las 20 horas, el protagonismo se trasladará a Isaba, cuyo anfiteatro se convertirá en escenario del concierto de Baobabs Will Destroy Your Planet. La reconocida banda de indie-pop presentará su cuarto trabajo discográfico, 'Bai esan, ez esan', producido por el compositor de bandas sonoras Mikel Salas. Pioneros en la escena euskaldun tras ser el primer grupo en grabar en los míticos estudios Abbey Road de Londres y tras pasar por estudios como Paco Loco, la formación llega al Valle de Roncal para exhibir un sonido renovado.

Finalmente, el domingo 23 de agosto a las 19 horas, la programación cerrará este bloque en la Plaza La Dula de Larraga con la actuación de la cantautora navarra Maite Iriarte. La artista presentará 'Sintiente', un trabajo introspectivo concebido como un espacio de escucha, cuidado y resonancia emocional. Será en formato acústico diseñado especialmente para entornos rurales y espacios no convencionales.