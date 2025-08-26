El programa 'En marcha' propone actividades físicas y de memoria para personas mayores de 65 años en Pamplona

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana, del 1 al 5 de septiembre, se abrirán las inscripciones para las actividades físicas y de memoria que el Ayuntamiento de Pamplona organiza a través del programa 'En marcha', dirigido a personas mayores de 65 años. Las inscripciones se realizarán para todo el curso, es decir, tanto para el primer cuatrimestre, entre el 15 de septiembre y el 18 de diciembre, como para el segundo, entre el 12 de enero y el 4 de junio.

Las personas interesadas pueden apuntarse a través del teléfono 948 24 35 66, en horario de 9 a 14 horas y de 15 a 17.30 horas, y, de forma presencial, en la plaza Julio Caro Baroja, s/n, en la Rochapea, de 9 a 14 horas. Los precios oscilan entre los 104,16 euros, en caso de apuntarse a una actividad, y los 208,32 euros, si se opta por dos actividades. Las personas que procedan de los apartamentos municipales de personas mayores de 65 años o que presenten un informe de dificultades económicas o que acrediten una discapacidad del 33% tendrán una reducción del 50% de esos precios, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El programa 'En marcha' se desarrollará en espacios públicos municipales (centros comunitarios, civivox, polideportivo) de Casco Antiguo, Rochapea, Txantrea, Iturrama y Ermitagaña en horario de mañana, lunes y miércoles o martes y jueves, de 9.30 a 11 horas. Se establecen 20 plazas por grupo, tres de ellas reservadas a personas del programa Receta Deportivo Social. En el caso de que haya más inscripciones que plazas, estas se otorgarán por sorteo.

En el Casco Antiguo las actividades se celebrarán en Plazara y el local de mayores de Estafeta; en la Rochapea, en Civivox Jus la Rocha o en el Centro Comunitario Carbonilla; en Txantrea, en el Centro Comunitario Salesianas; en el barrio de Iturrama, en Civivox Iturrama o en el Centro San Juan Bosco; y en Ermitagaña, en el polideportivo José María Iribarren y en el centro comunitario del barrio.

El objetivo del programa 'En marcha' es la promoción de la autonomía de las personas mayores de Pamplona y la prevención de su dependencia. Se busca fomentar un envejecimiento activo optimizando las oportunidades de bienestar físico, social, emocional y mental con el fin de ampliar la esperanza de vida saludable y su calidad en la vejez. Asimismo, se pretende la prevención del aislamiento de las personas mayores fomentando el ocio y las relaciones entre iguales, contacto que podrá continuar más allá de las actividades.