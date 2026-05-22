El programa 'Musikariak Ikastetxeetan' llega a más de 6.400 alumnos con de 52 centros escolares en el curso 2025/2026

La acordeonista Inés Osinaga, junto con estudiantes participantes en el programa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, ha acercado este curso 2025/2026 el programa 'Musikariak Ikastetxeetan' a más de 6.400 alumnos y alumnas de 52 centros educativos de la Comunidad foral.

Así lo ha dado a conocer el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama, en la última sesión de esta iniciativa que ha tenido lugar este viernes en el IESO Mendaur DBHI de Santesteban, en la que ha participado la autora Inés Osinaga.

'Musikariak Ikastetxeetan' es un programa educativo y cultural que comenzó en 2018 y que está dirigido a los centros escolares. Inicialmente dependía del Departamento de Educación, pero desde el curso 2023/2024 está gestionado por Euskarabidea. La iniciativa busca ser un proyecto de formación y transmisión cultural en euskera y quiere subrayar "la importancia de esta lengua propia" de la Comunidad foral. Se trata de un programa educativo para que el alumnado conozca a los músicos en euskera "y tengan una experiencia enriquecedora". En concreto, está dirigido al alumnado que cursa la asignatura de euskera (modelo A) y en euskera (modelo D y B) en 3º y 4º de la ESO y Bachillerato de toda Navarra.

Así, los creadores musicales acuden a las aulas en horario lectivo y presentan su experiencia y trabajo al alumnado en un contexto cultural determinado, enmarcando su trayectoria dentro de la canción vasca. Así, los alumnos, además de conocer un ejemplo, "adquieren un conocimiento más global del panorama cultural en euskera de las últimas décadas, en concreto, en el campo de la canción", destacan desde el Ejecutivo foral.

Este año, en el curso 2025/2026, 52 centros han participado en el programa 'Musikariak Ikastetxeetan'. En concreto, 26 son de la Comarca de Pamplona y 26 de otras zonas de Navarra. A continuación, se mencionan los centros educativos por municipios: desde Aezkoa, IESO Garralda DBHI; de Alsasua, IES Altsasu BHI, Seminario Sagrado Corazón de Alsasua, Sakana Ikastola/Iñigo Aritza; de Aoiz, IESO Aoiz DBHI; de Barañáin, IES Alaiz BHI, IES Barañáin BHI; de Baztan, IES Lekaroz BHI; de Bera, IES Toki-Ona BHI; de Berriozar, IESO Berriozar DBHI; de Burlada, IES Askatasuna BHI, IES Ibaialde BHI; de Carcastillo, IESO Valle del Aragón; de Santesteban, IESO Mendaur DBHI; del Valle de Egüés, IES Sarriguren BHI; del Valle de Elorz, IESO Noáin Elortzibar DBHI; de Estella-Lizarra, IES Tierra Estella/Lizarraldea BHI, Lizarra Ikastola; de Etxarri-Aranatz, Sakana Ikastola; de Fontellas, Argia Ikastola; de Pamplona, IES Basoko BHI, IES Biurdana BHI, IES Eunate BHI, IES Iturrama BHI, IES Mendillorri BHI, IES Padre Moret-Irubide BHI, IES Plaza de la Cruz BHI; IESO Iñaki Ochoa de Olza DBHI, IESO Iparralde DBHI, Jaso Ikastola, Colegio Calasanz-Escolapios, Colegio Dominicas Pamplona; de Larraintzar, IESO Larraintzar DBHI; de Leitza, IES Amazabal BHI; de Lodosa IES Pablo Sarasate BHI; de Marcilla, IES Marqués de Villena BHI; de Peralta, IES Ribera del Arga BHI; del Valle de Roncal, IESO Ainarak DBHI; de San Adrián, IES Ega BHI; de Sangüesa, IES Sierra de Leyre BHI, Zangozako Ikastola; de Tafalla, IES Sancho III el Mayor BHI, Garcés Fayos Ikastola, Colegio Escuelas Pías; de Tudela, IES Valle del Ebro BHI; de Villava, IESO Villava/Atarrabia DBHI, Colegio La Presentación FESD, Paz de Ziganda Ikastola; de Salazar, IESO Ochagavía DBHI; y de Zizur, IES Zizur BHI y San Fermin Ikastola.

Asimismo, en estos 52 centros, 31 músicos y artistas diferentes han participado en 191 sesiones diversas de difusión cultural y musical vasca. Entre ellos: Thierry Biscary, Eñaut Elorrieta, Mikel Markez, Paxkal Irigoyen, María Rivero Campo, Jon Basaguren, Inés Osinaga, Inun, Mice (Miren Narbaiza), Xabi San Sebastian, Iker Lauroba, Abereh (Erik Berganza), Ibai Osinaga, Zuriñe Hidalgo, Habia (mujeres), Iñigito Txapelpunk, Antton Aranburu, Flako Fanki (Julen Goldarazena), Xabi Solano, La Basu (Elena Caballero), Esti Markez, Mikel Urdangarin, Aguxtin Alkhat, Ekiza (Jurgi Ekiza), Tristtan Mourguy, Pelax (Pelayo Pérez), Rafa Rueda, Joseba Irazoki, Pantxit Bidart, Xatiro (Unai Unda) y Odei Barroso.

Este año, Euskarabidea inició un proceso de licitación por un importe de 72.580 euros, presupuesto que ha sido gestionado por la empresa Dijitalidadea.