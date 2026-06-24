El programa oficial de los Sanfermines 2026 incluye 516 actos con nuevas actividades para la infancia y los barrios

Archivo - Miles de personas durante el Chupinazo de San Fermín 2025. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Fermín 2026 contarán en su programa oficial con 516 actos, que incluyen música para todos los gustos, fuegos artificiales, actividades deportivas, teatro, vísperas y procesión, desde el chupinazo hasta el Pobre de Mí. En los Sanfermines de este año ganarán protagonismo la infancia, con nuevos actos como el Txupinazo Txiki, y los barrios, más allá del Casco Antiguo y el Ensanche, con más actividades programadas.

Los detalles del programa oficial de las fiestas han sido presentados este miércoles en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el director del área, Íñigo Gómez Eguíluz. El diseño del programa oficial hace un guiño al escritor norteamericano Ernest Hemingway, autor del libro 'Fiesta', y pone en valor muchos 'momenticos'. Se han editado 7.200 ejemplares, en castellano, euskera, inglés y francés, que se podrán adquirir de manera gratuita en la Oficina de Turismo, la Tómbola y otros espacios de la fiesta.

Beloki ha destacado que se ha organizado una programación "diversa y equilibrada, capaz de combinar tradición y modernidad, cultura popular, grandes escenarios y actividades de proximidad". Una programación que "busca que cada persona encuentre su forma de vivir San Fermín y que la ciudad entera se convierta en un espacio compartido, de encuentro y de celebración". Así, se ha buscado construir unos Sanfermines "mas cercanos, participativos, inclusivos y más presentes en todos los rincones de Pamplona".

En este sentido, se han extendido las actividades para que "la fiesta llegue más allá del centro y que todos los vecinos puedan disfrutar de actividades festivas" en su entorno. Así, la música se trasladará, del 8 al 13 de julio, a seis barrios de la ciudad, pasando por Txantrea, Ermitagaña-Mendebaldea, Etxabakoitz, Azpilagaña, Iturrama y San Juan. Misma filosofía se va a seguir con la actividad infantil Birjolastu - Juego Rejuego que, además de en su espacio tradicional en la Taconera, se extenderá a otros barrios del 8 al 13 de julio. En estos casos pasará por Mendillorri, Buztintxuri, Ermitagaña-Mendebaldea, Lezkairu, Txantrea y San Jorge.

Otras de las novedades de esta edición pasan por la programación en distintas fechas de actos ya asentados en San Fermín. En concreto, la feria del ganado, que tradicionalmente se celebra el día 7 de julio en el polígono de Agustinos, se trasladará al sábado, día 11, para "propiciar la participación no solo de ganaderos sino también de público". Se mantienen las condiciones habituales, tratándose únicamente de una feria de ganado equino, por lo que no podrán exponerse ni comercializarse animales de otras especies.

Por su parte, la 'Mazedonia-Kalejira de las Culturas', el desfile por el Casco Antiguo de la ciudad de colectivos y asociaciones internacionales con sus trajes típicos y sus bailes tradicionales, se realizará el domingo 12, en lugar del día 14, como venía siendo habitual.

CIVIVOX POMPELO, NUEVO ESPACIO FESTIVO

Las obras en el paseo de Sarasate han supuesto la reorganización de distintos eventos musicales que se venían celebrando en él. La plaza de San José ha sido el espacio elegido para acoger el ciclo 'Suena a jota', que se celebrará los días 8, 10 y 11 de julio, al mediodía. No obstante, este espacio también acogerá los bertsolaris, a las 19 horas, los días 7, 9 y 11 de julio. También a la tarde, a esa misma hora, pero en días alternos, habrá en la plaza de San José dantzaris. Serán los días 8, 10 y 12.

La plaza de San José acogerá, asimismo, el Alarde de Txistularis, que este año celebra su edición número 67, y que tendrá lugar el domingo día 12, a las 12.30 horas. La oferta cultural de esta plaza incluye también el concierto de despedida 'Abestu gure Queen', con el Coro de Adultos de Paz de Ziganda y Javier Erro, que interpretarán, a las 20 horas, versiones de Queen.

Además de este cambio de ubicación, se ha creado un espacio nuevo en torno a la fiesta. Será Civivox Pompelo, inaugurado a finales de 2026. Su auditorio, la Kutxa Sonora, acogerá un programa de espectáculos musicales del 8 a 11 de julio, a las 19 horas, con actuaciones de Primital Brothers, Piluka y sus internacionales del Bolero, Demode Quartet y Los Gandules.

Todo ello se suma a los ya anunciados conciertos en la Plaza del Castillo, con grupos como Ojete Calor o Shinova, Boney M y Motxila 21, entre otros; y plaza de la Compañía, cuya programación combina nombres internacionales y talento local con estilos como el house, reggae dub, blues o jazz. Aunque en ambos casos, la programación va del 6 al 13 de julio, este año, como novedad, se ha programado un concierto extra el día 14, en la Plaza del Castillo, como despedida de las fiestas, justo antes del Pobre de Mí. Tendrá lugar a las 22 horas y correrá a cargo de Etzakit, grupo surgido en la década de los 90 del siglo pasado en Hernani, de la mano de Xabi Solano y Jon Mari Beasain.

En total, los distintos rincones de Pamplona acogerán 58 conciertos durante las fiestas de San Fermín, ya que junto a estos escenarios también se encuentra la plaza de los Fueros, con la Zona Joven y SoundFermín. Habrá, asimismo, 23 verbenas, en Antoniutti y plaza de la Cruz, además de bailables, danzas, dianas y música en la calle.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Como en ocasiones anteriores, el programa de las fiestas de San Fermín busca aglutinar propuestas de ocio y tiempo libre para todas las edades. Para los más pequeños, además de Birjolastu - JuegoRejuego, en la Taconera, se ha programado también en la plaza de la Libertad ofrecerá, como viene siendo habitual, la zona de juegos 'Menudas fiestas', con hinchables y juegos variados dirigidos a niños, niñas y adolescentes hasta 14 años. Y, la Media Luna y el Molino de Caparroso acogerán Kirolari - Sportkids, un espacio para disfrutar e iniciarse en nuevos deportes, para niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 14 años, aproximadamente.

También se volverán a celebrar pasacalles en el entorno de Carlos III y títeres en el exterior del Monumento a los Caídos. La propuesta infantil se completa con las salidas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el toro de fuego, todos los días del 6 al 14 y el encierro txiki del 8 al 12 de julio, en la cuesta de Santo Domingo, a las 11.30 horas.

Para aquellas personas que deseen disfrutar de unos Sanfermines tranquilos, el Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a organizar el 'Refugio de los Sentidos', en Civivox Condestable, un espacio "tranquilo, inclusivo y convivencial especialmente diseñado para personas que busquen de unas fiestas con baja intensidad sonora y de un ambiente pausado". El refugio, accesible a personas con discapacidad, estará abierto del 8 a 14 de julio, de 12 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

1,7 MILLONES DE PRESUPUESTO

La organización del medio millar de actividades y eventos que componen las fiestas de San Fermín supondrán al Ayuntamiento de Pamplona una inversión de más de 1.760.000 euros. De este importe, la programación como tal supone 1,16 millones, mientras que el resto corresponde a gastos de producción, concursos y comunicación.

El grueso del gasto corresponde a la programación de conciertos y verbenas, con un desembolso de 613.446 euros. De ellos, para Plaza del Castillo se han destinado 306.130 euros; para plaza de Compañía, cerca de 74.000 euros; y para plaza de los Fueros, 37.500 euros. La música en la calle supone una inversión de cerca de 60.000 euros, y la programación de plaza de la Cruz, otros 60.000 euros. Por su parte, para las actividades infantiles se han destinado 294.500 euros y para el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, cerca de 240.000 euros.