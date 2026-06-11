Archivo - Programado un corte y desvío de tráfico el 15 y 16 de junio por actuaciones en el entorno del túnel de Belate - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde el próximo lunes 15 de junio, a las 08 horas, hasta el martes 16 de junio, a las 20 horas, se procederá al corte total del tráfico en la carretera N-121-A.

Será desde el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26+950, hasta el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34+950. El desvío del tráfico se hará, en ambos sentidos, por la carretera NA-1210 por el Puerto de Belate.

Según han informado desde el Gobierno foral en una nota de prensa, el corte del tráfico responde a las obras que se están llevando a cabo con motivo de la realización de varias actuaciones en el entorno del Túnel de Belate.