Programado un corte y desvío de tráfico este lunes y martes por obras en el entorno del túnel de Belate

Archivo - Programado un corte y desvío de tráfico el 15 y 16 de junio por actuaciones en el entorno del túnel de Belate - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde el próximo lunes, 15 de junio a las 08.00 horas, hasta el martes 16 de junio a las 20.00 horas se procederá al corte total del tráfico en la carretera N-121-A. Será desde el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26+950, hasta el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34+950.

El desvío del tráfico se hará, en ambos sentidos, por la carretera NA-1210 por el Puerto de Belate, según han informado desde el Gobierno de Navarra.

El corte del tráfico responde a las obras que se están llevando a cabo con motivo de la realización de varias actuaciones en el entorno del túnel de Belate.