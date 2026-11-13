Programado un corte de tráfico del 16 al 20 de noviembre en la N-121-A en las inmediaciones de los túneles de Belate

Vista aérea de los trabajos desarrollados en la N 121-A entre los túneles de Belate y Almandoz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada durante cinco jornadas consecutivas en ambos sentidos de circulación. El corte de tráfico se hará efectivo entre las 8.00 horas de este lunes 16 de noviembre hasta las 20.00 horas del viernes 20 de noviembre.

Según informan desde el Gobierno de Navarra, el tráfico rodado se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate, tanto en sentido sur hacia Pamplona como en sentido norte hacia Francia.

Los accesos y salidas a esta vía alternativa deberán realizarse por el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26+950, y por el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34+950.