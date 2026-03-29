La propuesta de UPN para derogar la transitoria cuarta llega este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra abordará este lunes, dentro de su sesión ordinaria, la tramitación de la proposición de ley de UPN para plantear en las Cortes Generales la reforma de la Constitución Española de cara a la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta, que recoge la posibilidad de la incorporación de Navarra a Euskadi.

Los regionalista han presentado esta iniciativa después de que la Mesa del Congreso de los Diputados rechazara dar trámite a la enmienda que había presentado, con esta misma intención, a la proposición de reforma de la Constitución para que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Ibiza.

En la sesión de este lunes también se tramitará una moción del PPN para que el Parlamento de Navarra muestre "su máxima repulsa y condena de la exhibición de pancartas, carteles, símbolos y expresiones de enaltecimiento de miembros de la organización terrorista ETA producidas durante el desarrollo de la Korrika". En este mismo sentido, Vox ha registrado una pregunta escrita sobre los expedientes sancionadores abiertos "por exhibición u homenaje a miembros de ETA o por enaltecimiento del terrorismo durante la Korrika".

EH Bildu, por su parte, ha presentado sendas mociones que instan al Gobierno de Navarra a constituir una comisión especial en el seno del Consejo Navarro LGTBI+ para abordar las políticas LGTBI+ en el ámbito local; y a incorporar la "perspectiva LGBTIQ+" en el diagnóstico, planificación y desarrollo de las políticas sociales de competencia foral. Una tercera iniciativa de los abertzale insta a Educación a establecer en 2026 una Mesa de Diálogo con los centros navarros públicos que imparten enseñanzas artísticas superiores y profesionales para analizar las necesidades del sector.

Vox, por su parte, ha registrado una moción que insta al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra a "dar una respuesta conjunta para prevenir y responder ante los incendios, en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil".

En el apartado de las comparecencia, UPN quiere que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, explique el incremento de los costes de la empresa pública Transporte Sanitario de Navarra Bidean SL con respecto a las previsiones del Plan de Actuación para el Transporte Sanitario de Navarra de 2023. El propio Gobierno foral ha pedido la comparecencia de representantes de la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas de Navarra para que presenten la Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra.

El orden del día incluye una pregunta oral del PSN sobre la encuesta de satisfacción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 2025, y otra de EH Bildu sobre las razones por las que todavía no se ha aprobado el Decreto Foral de la Presidencia de Navarra para la constitución del Comité de Buenas Prácticas y Transparencia de las Policías de Navarra.

Asimismo, se votará una declaración institucional, presentada por la Presidencia del Parlamento, por la que la Cámara foral se suma a la conmemoración del Día Mundial del Parkinson.