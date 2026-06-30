Un proyecto busca reforzar la hospitalización a domicilio mediante una plataforma de telemonitorización clínica avanzada

Un momento de la presentación del proyecto ARGA - GOBIERNO DE NAVARRA - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea ha presentado este martes el proyecto ARGA (Asistencia Remota de Gestión Avanzada), una "innovadora" plataforma de telemonitorización clínica para todo el sistema público de salud navarro que, en una primera instancia, permitirá reforzar el modelo de hospitalización a domicilio mediante el seguimiento remoto de pacientes desde sus hogares en toda la comunidad.

El objetivo principal es "acercar la atención sanitaria a la ciudadanía, mejorar la seguridad clínica y ofrecer una atención más personalizada y eficiente".

El consejero del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez; el subdirector de Asistencia Integrada, Rubén Castejón; la jefa del servicio de Medicina Interna del HUN, María Ruiz Castellanos; y el director general de Telecomunicación y Digitalización, Josean Vizcay, han dado todos los detalles de este nuevo proyecto, que se desarrolla inicialmente en Hospitalización a Domicilio (aunque tras esta experiencia se podrá utilizar en múltiples casos en Atención Primaria y Hospitalaria) y que "constituye un paso estratégico dentro del proceso de transformación digital del sistema sanitario de Navarra".

Según ha explicado el consejero, "esta solución de telemonitorización nos permite avanzar hacia un modelo sanitario más proactivo, preventivo y basado en el seguimiento continuo del paciente, integrando la innovación tecnológica en los procesos asistenciales".

"Con iniciativas como ARGA, Osasunbidea continúa avanzando en la construcción de una sanidad pública más innovadora, cercana y adaptada a los retos de la atención sanitaria del futuro", ha destacado Domínguez.

La plataforma ARGA permite realizar un seguimiento clínico remoto de pacientes mediante kits de telemonitorización multiparamétricos que registran distintos parámetros de salud, como constantes vitales y otros indicadores clínicos relevantes.

Estos datos se transmiten "de forma segura" a los equipos asistenciales, "lo que permite a los profesionales sanitarios monitorizar la evolución del paciente en tiempo real, detectar posibles incidencias de forma precoz y adaptar el tratamiento cuando sea necesario".

Este modelo combina la atención clínica presencial con herramientas digitales de monitorización continua, "reforzando la capacidad de seguimiento clínico sin necesidad de que el paciente permanezca ingresado en un hospital convencional".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Tal y como ha explicado Rubén Castejón, subdirector de Asistencia Integrada en Osasunbidea y coordinador de este proyecto, "hoy no presentamos una aplicación informática, presentamos una nueva forma de prestar asistencia sanitaria en Navarra".

"La transformación digital en sanidad sólo tiene sentido cuando mejora la atención a las personas y ARGA nace con este objetivo que se adapta a una realidad social con más personas mayores, con enfermedades crónicas, mayor complejidad y la necesidad de llevar la asistencia a donde están los pacientes", ha comentado.

Este proyecto, que ha sido financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la Estrategia de Salud Digital y el Plan de Atención Digital Personalizada, impulsada por el Ministerio de Sanidad, es un proyecto de colaboración.

"ARGA es un ejemplo de coordinación y trabajo en equipo con una meta y consecución de hitos tangibles. De Salud, de la Dirección General de Telecomunicación y Digitalización, de los equipos clínicos de Osasunbidea y de la UTE adjudicataria Vitio-Hiberus. Esta colaboración ya es una realidad", ha indicado Castejón.

En esta línea, ha insistido el director general de Telecomunicaciones y Digitalización, Josean Vizcay. "La colaboración ha sido clave para hacer realidad este proyecto. Gracias al esfuerzo y compromiso de todos los equipos implicados, ha sido posible desarrollar e implantar el proyecto en unos plazos muy exigentes, situando a Navarra entre las comunidades pioneras tanto en licitar esta plataforma como en haber completado con éxito la demostración de un caso de uso ante el Ministerio de Sanidad", ha apuntado.

REFUERZO DEL MODELO DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

Por su parte, la doctora María Ruiz Castellanos, jefa de servicio de Medicina Interna en el HUN, ha explicado cómo ARGA "multiplica la capacidad asistencial y de seguimiento clínico para los servicios de Hospitalización a Domicilio de toda Navarra ya que permite ofrecer atención hospitalaria en el domicilio del paciente con los mismos estándares de calidad y seguridad que en un hospital".

"La telemonitorización permite que muchas personas puedan continuar su recuperación en su entorno habitual, manteniendo al mismo tiempo un seguimiento clínico estrecho por parte de los equipos sanitarios", ha comentado Ruiz Castellanos.

"Esto nos permite mejorar la experiencia de los y las pacientes que reciben atención hospitalaria en su domicilio y nos ayuda a cuidarles mejor, incluso cuando no estamos físicamente con ellos", ha añadido.

Este enfoque "contribuye a mejorar el confort del paciente y su entorno familiar, al tiempo que facilita una atención sanitaria más accesible y adaptada a las necesidades de cada persona".