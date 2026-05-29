El proyecto para distribuir 16,11 millones de euros de remanentes de tesorería en Pamplona incluye 33 inversiones

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha planteado el proyecto de modificación presupuestaria por importe de 16,11 millones, que se financiarán casi en su totalidad a través de remanentes de tesorería. Se destinarán estos fondos a 33 partidas, entre ellas, dentro del plan de vivienda, 1,3 millones para las subvenciones de rehabilitación de viviendas, el plan de recuperación de la Magdalena (550.000 euros), la finalización del corredor sostenible de la avenida Pío XII, las fases 2 y 3, (1,5 millones) o la reurbanización de la plaza de Santa Ana (550.000 euros para este año).

Así lo ha presentado en rueda de prensa la concejala delegada de Hacienda, Contratación Pública y Responsable, y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno, quien ha puesto en valor "la ambición inversora del equipo de gobierno", así como "la capacidad de trabajo y gestión". Estos fondos provienen de inversiones, transferencias y gastos corrientes o de personal no consignados en el presupuesto anterior y que se asignan a otros proyectos en el presente ejercicio. La propuesta, tras ser dictaminada en comisión, será previsiblemente votada en el pleno ordinario que el Consistorio celebrará el próximo jueves, 4 de junio.

Ha destacado Garbiñe Bueno que "estas cuentas sean fruto del acuerdo político de la mayoría del Consistorio, un acuerdo entre diferentes que da estabilidad al Ayuntamiento, pero también a la ciudad y, por lo tanto, a la ciudadanía". La edil ha incidido asimismo en "la apuesta decidida por ir mejorando las dotaciones e infraestructuras de la ciudad, sobre todo en lo que se refiere a la accesibilidad y a la sostenibilidad".

Respecto al montante total del año, Bueno ha recordado que los presupuestos finales de 2026 serán los segundos más potentes de la historia de la ciudad, ya que a los 296.588.088,48 euros de los presupuestos iniciales (293.786.619,95 euros aprobados en noviembre y 2.801.438,53 euros de la modificación presupuestaria de enero) habrá que sumar los 16,11 millones de estos remanentes. Así, la cifra final para este año alcanzará los 311.835.785 euros, cantidad sólo superada por los 316,51 millones que marcan el récord en los presupuestos del año pasado.

La responsable de Hacienda también ha destacado que las inversiones ahora presentadas han sido fruto de un acuerdo entre los tres grupos que conforman el equipo de gobierno (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y el PSN. Ejemplos de las aportaciones de PSN, que alcanzan los dos millones de euros, serían la experiencia piloto del microbús para la zona centro de la ciudad, el Plan de Caminabilidad y asfaltado de firmes, señalización de disponibilidad de aparcamientos y parte de la dotación para Pío XII.

PRINCIPALES PARTIDAS

Yendo al detalle de las partidas, una buena parte de los remanentes (por encima de los 4 millones de euros) tiene como destino obras de mejora en la ciudad, como las fases 2 y 3 del corredor sostenible de la avenida de Pío XII, para las que se prevén 1,5 millones. Los trabajos de asfaltado y renovación de pavimentos en diversas vías de la ciudad recibirían 1,3 millones. El Plan de recuperación de Magdalena prevé 550.000 euros, la misma cantidad que se destinaría a la reforma de la plaza de Santa Ana. Para las obras de mejora de la caminabilidad en el Ensanche, Mendillorri e Iturrama se prevén 474.000 euros.

Otra partida, con una inversión de 1,3 millones, son las subvenciones para la rehabilitación de viviendas, sobre todo, para mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética por renovación de fachadas y aislamiento térmico, y conservación de los edificios. En clave de sostenibilidad, la renovación de alumbrado con tecnología led contempla 800.000 euros, y la inversión en el sistema de bicicleta eléctrica compartida, cuyo primer contrato se encuentra ahora en fase de licitación, supondría 654.600 euros.

Los remanentes se destinan también a mejoras en diferentes centros educativos, instalaciones deportivas y centros culturales, con 980.000 euros. El colegio público Nicasio Landa, en Etxabakoitz, recibe 650.000 euros para trabajos de adecuación de una de sus alas como civivox para el barrio de Etxabakoitz. A esto se sumarían los 120.000 euros para la actualización del firme, pintura, porterías, gradas y red en las pistas deportivas públicas que el Ayuntamiento tiene conveniadas para su uso por parte del colegio Dominicas.

El ascensor en la ikastola Amaiur y los trabajos de mejora en Hegoalde Ikastola suman 160.000 euros, y el camino escolar para acudir al centro Patxi Larrainzar, 50.000 euros. Dentro de la previsión de remanentes se contempla la instalación de un ascensor en Calderería que mejoraría la accesibilidad al centro de salud del Casco Antiguo y la Escuela Oficial de Idiomas. Para este proyecto se contempla una inversión de 125.000 euros para lo que resta de año.

El apartado de personal supone una de las mayores entradas con 5,7 millones de euros. Esta cifra viene a suplir la falta de crédito presupuestario que han supuesto el pago de retribuciones que tienen origen en servicios prestados en ejercicio anteriores. Concretamente, el reconocimiento de la equiparación de los policías municipales desde el año 2019 hasta el año 2025 y el abono del incremento del 2,5% a todos los empleados de la plantilla, ha detallado el Ayuntamiento.

Otras partidas de inversión relevantes son las aportaciones para los proyectos de cooperación en países en desarrollo, que suman 390.736 euros; la partida para poner en marcha la experiencia piloto del microbús para la zona centro (280.000 euros), una partida de 100.000 euros para conservación del edificio de Geltoki y otra de 80.000 euros para reparaciones en unidades de barrio.

Preguntada por si se prevé el soterramiento en la rotonda de San Jorge, la edil ha precisado que, "de momento, en esta segunda mitad de año, no tenemos contemplado ninguna partida presupuestaria para iniciarlo, en todo caso se preparará para dar inicio a final de año".