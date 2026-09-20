El proyecto europeo PreDisc finaliza con un evento abierto al público sobre envejecimiento activo en Baluarte

Personas mayores en un evento comunitario organizado en el marco del proyecto PreDisc. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo PreDisc, liderado por Navarrabiomed y cofinanciado al 75% por el Programa Interreg Sudoe con fondos FEDER, concluye este 1 de octubre con una actividad abierta al público en el recinto ferial del Palacio de Congresos Baluarte. La jornada está organizada en colaboración con IdiSNA, el Hospital Universitario de Navarra y el SNS-O.

El objetivo de este proyecto europeo ha sido prevenir la discapacidad en personas mayores mediante la prescripción de actividad física individualizada durante el ingreso hospitalario y después del alta, con seguimiento desde Atención Primaria y una herramienta eHealth de nuevo desarrollo.

La cita irá acompañada de un completo programa de actividades, once charlas y diez talleres, para aquellas personas interesadas en afrontar un proceso de envejecimiento activo. Además, habrá un espacio de stands abierto de forma continua de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Quienes lo visiten tendrán a disposición la herramienta y ejemplos de uso clínico de la misma, explican desde el Gobierno de Navarra.

Por su parte, Solera presentará sus iniciativas de investigación, voluntariado y desarrollo rural; Opportunity Health expondrá Yarnasa, una solución tecnológica para mejorar la respuesta ante los atragantamientos, al mismo tiempo que Profesionales Solidarios explicará cómo el voluntariado ayuda a prevenir la soledad y a mejorar el bienestar emocional.

Desde la Universidad Pública de Navarra (UPNA) se informará a las personas interesadas sobre su programa de formación permanente, y Neureka mostrará sus servicios de neurorrehabilitación y envejecimiento activo. Completan la relación de expositores Cruz Roja; el Grupo AN, con propuestas de alimentación adaptada a cada etapa de la vida; sin olvidar a ANADI y sus más de 40 años de atención a las personas con diabetes y sus familias. Charlas y talleres

El evento arrancará con un primer bloque institucional a las 10 horas, en el que se contempla la presentación de los resultados obtenidos por PreDisc. A continuación, entre las 11.15 y las 13.15 horas, se celebrarán varias charlas: personal de Atención Primaria explicará cómo trabajar de manera proactiva el envejecimiento; Fundación Caja Navarra presentará la nueva longevidad como una oportunidad presente y futura; Navarrabiomed pondrá el foco en la dimensión de género en el envejecimiento; Etxekide hablará de envejecer viviendo en comunidad; y VidAAs compartirá una propuesta de innovación social para mejorar la calidad de vida a lo largo del ciclo vital.

En paralelo, en otro espacio del recinto ferial, habrá un espacio de talleres, más práctico, que incluye entre las 11.15 y las 14 horas diversas alternativas. Una de ellas viene de la mano de Opportunity Health sobre cómo actuar ante un atragantamiento. También está previsto un taller de ejercicio físico impartido por Geriatría y Navarrabiomed, así como la actividad de improvisación ImproAging: actívate, juega, improvisa. Esta parte del programa se completa, además, con un taller de Legos de Discover Bricks para ejercitar la creatividad y la agilidad mental, y una sesión de la Fundación Grupo AN sobre alimentación que cuida.

PROGRAMA VESPERTINO

Ya por la tarde, desde las 17 horas, el programa recupera los dos formatos. Las charlas, en concreto, se prolongarán hasta las 19:25 horas. Abrirá el turno Cinfa con una radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española. Eroski, mientras tanto, ofrecerá consejos prácticos para disfrutar de una alimentación saludable. A continuación, el Centro Río Irati de la Fundación Caja Navarra compartirá sus experiencias de acompañamiento y su modelo de colaboración entre entidades. Y Cruz Roja tomará después el relevo para abordar la contratación responsable en el proceso del cuidado.

La sesión final corresponderá a Koine-Aequalitas, que presentará el programa BIZI+50 contra la soledad no deseada, y a Fundación Atena, que mostrará el uso de Motion Composer con personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento.

En cuanto a los talleres, la Fundación Pauma inaugurará este espacio con 'Pequeños encuentros, grandes conexiones'. Le seguirá una nueva sesión de teatro de improvisación con de ImproAging, así como del taller de Legos. Profesionales Solidarios ofrecerá pautas para cultivar el bienestar personal antes del cierre con Solera y su charla 'De la recomendación a la recuperación en la vida real'.

Al margen del programa previsto para el 1 de octubre, un día antes, el 30 de septiembre, se ha organizado una actividad previa, también en Baluarte y desde las 18.30 horas. Esta llevará por título 'Envejecer con propósito: conversaciones para inspirar una vida activa, autónoma y plena' y arrancará con la ponencia de Camino Oslé, experta en gerontología, profesora jubilada de la Universidad Pública de Navarra (UPNA): "El arte de Envejecer".

A esta conferencia le seguirá un diálogo abierto entre Enrique Villarreal 'El Drogas'; el entrenador de fútbol, Enrique Martín Monreal; y las nadadoras artísticas máster, Alicia Otaegui e Irene Aldabe. Moderados por el periodista Javier Solano, compartirán su visión y reflexiones en torno a la idea de "Envejecer con propósito".

PROYECTO EUROPEO

PreDisc es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado al 75% por el Programa Interreg Sudoe con fondos FEDER, con un presupuesto de 1.288.550 euros. Liderado por Navarrabiomed - Fundación Miguel Servet, reúne al Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), la Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la Universidad de Deusto, el Pôle Gériatrie del CHU de Toulouse (Francia), el Hospital Distrital da Figueira da Foz (Portugal) y el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, además de nueve organismos asociados del sudoeste europeo.

Su objetivo ha sido prevenir la fragilidad discapacidad en personas mayores mediante la prescripción de actividad física individualizada durante el ingreso hospitalario y después del alta, con seguimiento desde Atención Primaria y una herramienta eHealth de nuevo desarrollo. El proyecto ha trabajado también en la promoción del ejercicio en zonas rurales, con formación del personal sanitario, visitas domiciliarias y actividades comunitarias.