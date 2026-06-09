Un proyecto de Koine Aequalitas reúne a 70 mujeres para impulsar el liderazgo femenino en la empresa

Un proyecto de Koine Aequalitas reúne a 70 mujeres para impulsar el liderazgo femenino en el ámbito profesional y empresarial. - KOINE AEQUALITAS

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto impulsado por la Fundación Koine Aequalitas ha reunido a 70 mujeres para avanzar en la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito profesional y empresarial. El proyecto 'Mujeres en Camino' combina sesiones de mentoría, formación y talleres.

Se trata de la sexta edición de esta iniciativa que comenzó en 2019 con la participación de 34 mujeres, cifra que ya se ha duplicado. Además, en torno a este proyecto se ha conformado una red integrada por 300 mujeres que han ido participando en las sucesivas ediciones impulsadas por Koine Aequalitas.

Alicia López de Ocáriz, directiva en Laboratorios Cinfa, ha participado en el proyecto tanto como mentora como mentee (lo que se consideraría como aprendiz o mentorizada). "Es una iniciativa que pretende unir a mujeres al servicio de otras mujeres para crecer a nivel profesional. Consiste en un proceso de acompañamiento de una mujer, que sería la mentora, que comparte sus experiencias profesionales y personales con otra mujer, que es la mentee, que quiere desarrollar competencias que le ayuden en su profesión, sea cual sea", ha explicado López de Ocáriz.

Según ha añadido, en el proyecto se entabla una relación en la que "no se trata de que una decida por otra, sino de que la mentee llegue a las conclusiones que cree que son mejores para ella".

López de Ozcáriz ha explicado que "son satisfactorios los dos papeles". "Como mentee, que otra mujer te comparta de forma generosa su experiencia, sus aprendizajes a nivel personal, siempre te ayuda a ordenar, a desarrollar esas competencias, y como mentora siempre he tenido la sensación de que no he hecho gran cosa, era como una botella a la que había que quitarle el tapón y todo estaba dentro, pero es satisfactorio ver cómo a otra mujer eso le está sirviendo, le está siendo útil, muchas veces eres como un espejo", ha destacado.

López de Ozáriz ha considerado que en los últimos años ha habido un avance en la visibilización de la mujer en la empresa, pero a "un ritmo más lento de lo esperado". "La presencia de mujeres en puestos de responsabilidad es menor de la que debería ser", ha señalado.

Tras ello, ha considerado que "cuando el ritmo de una evolución es lento, todas las contribuciones son importantes, desde el ámbito publico y privado, y también desde las propias mujeres, porque también nosotras tenemos que dar pasos".

Por su parte, Marisa Iturbide ha sido en esta edición mentee de Alicia López de Ocáriz, aunque ha participado en años anteriores como mentora. "Yo estoy jubilada pero tengo una vida muy activa a nivel de proyectos y me pareció que era el momento de cambiar de rol. Yo había sido mentora de Alicia López de Ocáriz en una edición anterior. Ahora intercambiamos los papeles y ha sido extraordinariamente enriquecedor. En estos procesos aprendemos mucho las dos partes", ha señalado.

Iturbide ha destacado que "uno de los aspectos más interesantes que tiene este proyecto es que es muy transversal, no es un grupo de emprendedoras, o de empresarias, o de directivas, o de amas de casa, sino que es muy diverso, hay una pluralidad de mujeres en situaciones profesionales distintas, con capacidades distintas y culturalmente distintas". "En el encuentro sale mucha riqueza", ha indicado.

Marisa Iturbide ha resaltado que con el avance del proyecto se produce en las participantes un "cambio de actitud o de aplomo ante las cosas, proporciona mucha tranquilidad".

Según ha señalado, aunque todavía "hay mucho trabajo por hacer" en la visibilización del liderazgo femenino, "es remarcable la fuerza, la preparación y el arrojo que tienen las mujeres ahora". "Esto que decían de que más vale pedir perdón que permiso... Nosotras venimos de generaciones en las que había que pedir permiso, y ellas están ahora mucho más fortalecidas", ha afirmado. El nivel de formación y preparación que están recibiendo está dándoles mucha más seguridad en sí mismas, no tienen ningún reparo en exigir lo que les corresponde, aunque queda mucho por hacer", ha señalado.

La presidenta de la Fundación Koine Aequalitas, María José Beriáin, ha destacado que "el valor que tiene el proyecto es la forma en que trabaja" y ha explicado que la iniciativa se enmarca en el contexto del Camino de Santiago. "La mujer que ya ha recorrido su camino impulsa el progreso de la mujer que tiene un proyecto social, personal o profesional, y es una suerte que pueda contar con este apoyo", ha señalado.

Beriáin ha afirmado que "es muy especial el ambiente que se genera de apoyo y ayuda". "Año tras años, al final de la edición el ambiente es mucho más intenso, más fuerte, más vital, hay una compenetración y una conexión entre todas. La manera en que tu contactas y te diriges a las personas fuera de ese entorno, bien sea en el trabajo o en grupo, es distinta. Se establece un código directo, valiente, hablas mirando a los ojos o diciendo lo que sientes, o solicitas consejo", ha destacado.

La presidenta de la fundación ha afirmado que "hay mujeres que sí que están en los lugares de liderazgo, y en el sector público se ha avanzado enormemente, pero cuando vas a ciertos eventos del mundo de la empresa, todavía existe desigualdad en la representación de hombres y mujeres". Así, Beriáin ha considerado que "hay que dar apoyo en esos años que son los más duros, en los que tienes que compaginar todo, la edad en la que eres madre, esposa y trabajadora".