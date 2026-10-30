El proyecto de Presupuestos de Navarra para 2027 se votará previsiblemente en el pleno del 17 de diciembre

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, recibe el proyecto de presupuestos para 2027 de manos del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. - MIGUEL OSES - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido este viernes, de manos del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2027, cuyo debate definitivo en Pleno está previsto para el 17 de diciembre.

Hualde se ha congratulado por el acuerdo alcanzado entre PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu para la aprobación de unas "buenas cuentas porque cumplen con el objetivo de seguir fortaleciendo los servicios públicos y mejorando las condiciones de vida de Navarra". "Son tres legislaturas enteras con estabilidad presupuestaria. Ahora es el momento de acordar enmiendas", ha añadido.

José Luis Arasti, por su parte, ha destacado la "fuerte inversión" en materia social, con especial mención a la Consejería de Vivienda, que contará con 125,4 millones de euros, lo que supone" un sustancial incremento del 39,77% destinado a reforzar el parque público." Ese Departamento, junto con los de Salud, Educación, Derechos Sociales y Cultura, "concentran el 54,7% del gasto", según recoge el Parlamento de Navarra en una nota de prensa.

Arasti ha aludido también al Plan de Inversiones 2025-2028, que incorpora más de 300 millones a los Presupuestos de 2027.

El acto de entrada del proyecto de Ley Presupuestos Generales de Navarra para 2027 ha tenido lugar en el despacho de Presidencia. La Mesa y Junta de Portavoces se reunirá a las 13.30 para, además de admitir a trámite el proyecto, aprobar el calendario de tramitación parlamentaria de los Presupuestos de Navarra para 2027, cuyas fechas ha avanzado el presidente de manera provisional.

Según ha anticipado Hualde, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra del proyecto de Ley Foral, algo que tendrá lugar el 5 de noviembre, los grupos tendrán de plazo hasta el día 12 de noviembre, a las 12:00, para formular enmiendas a la totalidad, y hasta el 19 de noviembre para formular enmiendas parciales.

El día 19 de noviembre el Pleno debatiría las enmiendas a la totalidad del proyecto y, de no presentarse o no prosperar, entre los días 1 y 11 de diciembre tendría lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda.

Finalmente, el Pleno del Parlamento debatirá el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Política Financiera sobre el proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2027 el 17 de diciembre.

El proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 2027 está cifrado en 7.284,8 millones (+8,1 %), de los que 6.850,6 millones corresponden al gasto no financiero (departamentos del Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) y el resto, 434,2 millones, al gasto financiero (amortización de deuda y pago de intereses).

El techo de gasto no financiero supone un incremento del 8,4% respecto al Presupuesto de 2026, que ascendía a 6.318,6 millones de euros, lo que arroja una diferencia en términos absolutos de 532 millones.

El gasto financiero aumenta un 2,67% en relación con el del ejercicio anterior, cifrado en 422,9 millones, lo que representa una subida de 11,3 millones.