El PSN afirma que Chivite "no va hacer presidente a nadie de UPN" y quiere "volver a liderar un Gobierno de progreso"

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha asegurado este lunes que la presidenta del Gobierno foral y líder de los socialistas navarros, María Chivite, "no va a hacer ni presidenta ni presidente a nadie de UPN" tras las próximas elecciones forales y ha asegurado que "el Partido Socialista no va a ser acompañante de la derecha ni el monaguillo de sus políticas regresivas". Además, ha preguntado a UPN si piensa llegar al Gobierno con el apoyo de PP y Vox.

Así ha respondido Ainhoa Unzu a las palabras de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien este sábado señaló en el Día del Partido que UPN "nunca hará presidenta" a Chivite y que los regionalistas ganarán las elecciones y gobernarán.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "no hace falta más que escuchar a la portavoz del Partido Socialista para ver lo nerviosos que están" y ha señalado que "se puede gobernar de muchas maneras". "Nosotros tenemos una línea propia, vamos a ser la primera fuerza de nuevo en Navarra y, desde luego, se puede gobernar sin tener una mayoría absoluta, se puede gobernar en minoría, se puede gobernar con acuerdos puntuales con formaciones políticas, se puede gobernar de muchas maneras y eso es a lo que aspiramos, de la misma forma que ocurre en muchas Comunidades, en el ámbito nacional y en muchos países", ha indicado.

Javier Esparza ha considerado que los socialistas "llevan todo el fin de semana tremendamente preocupados". "El portavoz del Gobierno, de una forma bastante zafia, nos ha dedicado alguna palabra cariñosa. Es el exponente claro de ese barro en política que no hace ningún bien a nuestra actividad, un barro del que tanto habla Chivie y que luego impulsa poniendo de portavoz del Gobierno a Javier Remírez y de portavoz en este Parlamento a Ainhoa Unzu", ha señalado.

Esparza ha afirmado que el Partido Socialista "no puede hablar del Gobierno por lo que está pasando, y se dedica a hablar un día sí y otro también de UPN". "La realidad es que el PSN sin Bildu en Navarra no es nadie y se ponen tremendamente nerviosos porque la presidenta de UPN dice que vamos a gobernar", ha indicado.

Javier Esparza ha vaticinado que "UPN va a ganar las elecciones y va a crecer, el Partido Socialista va a ser tercera fuerza y va a perder voto, y Bildu va a ser segunda fuerza en Navarra". "Tenemos un proyecto propio, lo hemos tenido siempre, lo seguimos teniendo ahora, y el PSN tiene un enorme problema con los casos de corrupción. Los navarros y las navarras no van a perdonar al Partido Socialista que está vinculando de una forma absoluta la palabra Navarra a la palabra corrupción", ha señalado.

Esparza ha subrayado que UPN es "un partido que aspira a ganar las elecciones y a partir de ahí veremos cómo están las cosas, pero si algo dejó claro la presidenta de UPN en el Día del Partido es que UPN no va a hacer presidenta a María Chivite". "Es así de simple. Parece que eso duele", ha afirmado.

El portavoz regionalista ha pedido que "el PSN piense lo que va a hacer, porque tiene un problema". "El PSN va a ser tercera fuerza en Navarra. El PSN sabrá si quiere hacer presidente o presidenta a quien sea candidato de EH Bildu, que va a ser la segunda fuerza política en esta Comunidad. Ellos decidirán, pero, desde luego, que sepan desde ya que UPN no va a hacer presidenta a María Chivite", ha indicado.

Por otro lado, Javier Esparza ha afirmado que el candidato de UPN en las próximas elecciones forales "lo determinarán los órganos del partido cuando corresponda, entiendo que como le ocurre al PSN, que determinará quiénes son sus candidatos cuando corresponda".

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha considerado que "UPN ha empezado a lanzar un mensaje tan irreal como vacío" y ha señalado que la presidenta de los regionalistas, Cristina Ibarrola, afirmó que UPN gobernaría Navarra, pero "no decía absolutamente nada más". "No dice quién va a liderar ese supuesto proyecto para Navarra. No sabemos si será la señora Ibarrola, no sabemos si será el señor Toquero -alcalde de Tudela- o si están esperando a resolver esas batallas internas que parece que todavía tienen en UPN", ha indicado.

Unzu ha señalado que "tampoco están diciendo con quién piensan gobernar y aquí empieza realmente todo el misterio". "No sabemos si tienen en mente hacerlo con PP y Vox, por ejemplo. La respuesta es sencilla. Nosotros queremos que nos responda el señor Esparta sí o no, si están pensando en unirse con PP y Vox, si van a asumir esa agenda de retrocesos en todos los derechos, retrocesos para las mujeres, retrocesos en derechos LGTBI, retrocesos para las personas migrantes. La respuesta es bien fácil, sí o no", ha afirmado.

En todo caso, Unzu ha señalado que, "incluso aliados con el PP y Vox, los números no les van a dar" porque "todo está indicando que Vox le pega un bocado a UPN, debilitando todavía más su espacio". "Si no le dan los números por un lado, quizás lo que están haciendo es intentar mirar para otro lado. No sé si el otro día la señora Ibarrola insinuaba acuerdos, por ejemplo, con Contigo-Zurekin, o con Geroa Bai. Que lo digan, que aclaren el misterio", ha indicado.

La portavoz socialista ha señalado que UPN "ha descartado de manera explícita al PSN". "UPN dice que no va a hacer presidenta a María Chivite. Bien, pues que lo asuman también ellos, María Chivite no va a hacer ni presidenta ni presidente a nadie de UPN", ha indicado.

Ainhoa Unzu ha señalado que "con la política de tierra quemada que está ejerciendo UPN en esta comunidad, podrá repetir mil y una veces que quiere gobernar, pero es que la verdad es otra, no tienen cómo gobernar ni van a gobernar".

Frente a ello, ha asegurado que el PSN tiene "una hoja de ruta muy clara, nuestro objetivo es inequívoco y es volver a liderar un Gobierno de progreso en el año 2027, evidentemente con María Chivite al frente, un liderazgo construido desde el año 2014, que está consolidado con hechos, con resultados, con políticas que mejoran la vida de la gente, y es un proyecto sólido que no se doblega ante ninguna presión ni ante los intereses que no están representando la mayoría social". "El Partido Socialista no va a ser acompañante de la derecha ni el monaguillo de sus políticas regresivas. Estamos aquí para gobernar y estamos aquí para seguir liderando un espacio de progreso y mejorar la vida de la gente. Es lo que llevamos haciendo casi siete años y es lo que vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

Preguntada sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, nombrara recientemente a la navarra Elma Saiz portavoz de su Ejecutivo como posible paso previo a ser candidata en Navarra, Ainhoa Unzu ha indicado que es algo que está "absolutamente descartado, no existe ese debate". "Nunca hemos tenido ese debate en el seno del PSN. Es la primera vez que lo escucho. No hace ni un año que tuvimos un congreso del PSN en Navarra y volvimos a reelegir a María Chivite como secretaria general de los socialistas navarros, y también aprobamos una serie de resoluciones, una ponencia política, que es la que como Partido Socialista de Navarra vamos a llevar a cabo", ha señalado.